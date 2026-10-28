10 thành viên đầu tiên cam kết huy động vốn tỷ USD tại TP.HCM

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP.HCM công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Đây đều là các công ty holding, có chức năng nắm giữ, quản lý vốn góp và cổ phần tại các doanh nghiệp khác, đồng thời điều phối nguồn vốn trong nhóm doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Theo đại diện Ban điều hành VIFC-HCMC, đợt công bố này mới công nhận tư cách thành viên đối với các công ty holding. Nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư sẽ được xem xét cấp phép trong các đợt tiếp theo, sau khi quy định đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được ban hành.

10 thành viên đầu tiên gồm: Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay; Công ty TNHH REE Energy Finance; Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Các doanh nghiệp định hướng đầu tư vào nhiều lĩnh vực như giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa. Đây là nhóm thành viên bước đầu tham gia xây dựng hạ tầng, kết nối nguồn vốn và phát triển sản phẩm trong hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Tại buổi công bố, một số doanh nghiệp đưa ra cam kết huy động vốn và đầu tư vào các dự án cụ thể.

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam cam kết huy động và đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu. Công ty TNHH EQuest Capital cam kết huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh New York, nhằm phát triển hạ tầng giáo dục tại Việt Nam, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam TP.HCM.

Trong khi đó, Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động khoảng 275 triệu USD đầu tư phát triển hạ tầng trong VIFC-HCMC; Công ty TNHH REE Energy Finance cam kết huy động khoảng 200 triệu USD cho các dự án năng lượng tái tạo.

10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC dự kiến huy động 2,7 tỷ USD.

Keppel đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, với mức huy động có thể lên tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba. Nguồn vốn này dự kiến phục vụ các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ bên trong VIFC-HCMC.

Các kế hoạch trên hướng đến kết nối nguồn vốn với những lĩnh vực, dự án cụ thể. Tuy nhiên, việc được công nhận tư cách thành viên không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Sau khi công nhận 10 công ty holding đầu tiên, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép, từng bước mở rộng hệ sinh thái sang các định chế tài chính chuyên sâu, trước mắt tập trung vào quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Theo định hướng đang được xây dựng, cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản dự kiến gồm ba cấp độ: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện, ban hành các quy trình và quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026. Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp phép sẽ thực hiện theo lộ trình khi các quy định tương ứng được ban hành.