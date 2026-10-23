10 thành phố tốt nhất thế giới để khám phá bằng xe đạp năm 2026

Nhiều điểm đến nổi tiếng ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ cũng góp mặt trong bảng xếp hạng.

Xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường mà còn mang đến cho du khách cơ hội khám phá thành phố theo cách gần gũi và thú vị hơn.

Nếu phương tiện công cộng giúp tiết kiệm thời gian, còn đi bộ cho phép cảm nhận rõ nhịp sống địa phương, thì đạp xe có thể kết hợp cả hai trải nghiệm này.

Ngày càng nhiều thành phố trên thế giới đầu tư vào hệ thống đường dành riêng cho xe đạp, mở rộng không gian xanh và cải thiện hạ tầng giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện hai bánh.

Trong cuộc khảo sát thường niên năm 2026, tạp chí Time Out đã thu thập ý kiến của hơn 24.000 cư dân tại các thành phố trên thế giới về mức độ thuận tiện khi di chuyển bằng xe đạp.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên tỷ lệ người tham gia đánh giá trải nghiệm đạp xe tại nơi sinh sống là "tốt" hoặc "tuyệt vời". Để bảo đảm tính đa dạng, mỗi quốc gia chỉ có một thành phố đạt điểm cao nhất được lựa chọn.

Đứng đầu danh sách là Cambridge với tỷ lệ đánh giá tích cực đạt 83,2%. Thành phố đại học nổi tiếng của Anh sở hữu nhiều điều kiện lý tưởng cho hoạt động đạp xe, từ địa hình bằng phẳng, thời tiết tương đối khô ráo đến quy mô đô thị nhỏ gọn.

Hai trong số nhiều chiếc xe đạp ở Cambridge, Anh. Ảnh: Alena Vishina / Shutterstock.

Bên cạnh những lợi thế tự nhiên, Cambridge còn chú trọng quy hoạch giao thông dành cho xe đạp, với các tuyến đường ưu tiên phương tiện hai bánh và bãi đỗ xe đạp nhiều tầng tại nhà ga. Nhờ đó, khoảng một phần ba số chuyến đi trong thành phố được thực hiện bằng xe đạp.

Xếp thứ hai là Montreal với 82,5% đánh giá tích cực, đồng thời là thành phố có thứ hạng cao nhất tại Bắc Mỹ. Dù nổi tiếng với mùa đông lạnh giá và địa hình nhiều đồi dốc, Montreal vẫn phát triển mạnh hệ thống giao thông dành cho người đi xe đạp.

Ảnh: Marc Bruxelle / Shutterstock.

Thành phố hiện có khoảng 1.083 km đường dành cho xe đạp và đang triển khai mạng lưới đường xe đạp được bảo vệ Express Bike Network, dự kiến đạt chiều dài 171 km.

Đặc biệt, một số tuyến đường còn được dọn tuyết vào mùa đông, giúp người dân duy trì thói quen đạp xe quanh năm. Hệ thống xe đạp công cộng BIXI cũng rất phổ biến, từng được khoảng 25% cư dân Montreal sử dụng trong năm 2023.

Vị trí thứ ba thuộc về Copenhagen với 79,2%. Thủ đô Đan Mạch từ lâu được xem là một trong những hình mẫu về giao thông bằng xe đạp nhờ hàng chục năm đầu tư vào quy hoạch đô thị.

Người dân đi làm bằng xe đạp ở trung tâm thành phố Copenhagen. Ảnh: fotopanorama360 / Shutterstock.

Theo cơ quan du lịch Copenhagen, người dân thành phố đạp xe tổng cộng khoảng 1,44 triệu km mỗi ngày. Ngoài mạng lưới đường xe đạp rộng khắp, thành phố còn áp dụng nhiều biện pháp giảm tốc độ phương tiện cơ giới, như giới hạn tốc độ 20 km/giờ tại một số khu vực, thiết kế đường hẹp và sử dụng bề mặt đường đặc biệt để khuyến khích tài xế lái xe thận trọng.

Đại diện châu Á có thứ hạng cao nhất là Thượng Hải, đứng thứ tư với 78%. Dù giao thông đông đúc với nhiều ô tô và xe máy điện, thành phố vẫn có những tuyến đường lý tưởng để khám phá bằng xe đạp.

Người đi xe đạp ở Thượng Hải. Ảnh: Lushengyi / Shutterstock.

Nổi bật là tuyến đường xanh ven sông Hoàng Phố dài khoảng 24 km, nối cầu Dương Phố với cầu Từ Phố. Tuyến đường không có ô tô lưu thông này mang đến cho người đạp xe cơ hội chiêm ngưỡng những tòa nhà chọc trời và cảnh quan đô thị hiện đại của Thượng Hải.

Ở vị trí thứ năm, Vienna đạt 77,7%. Thủ đô nước Áo sở hữu mạng lưới đường dành cho xe đạp dài khoảng 1.800 km, cùng bản đồ tương tác giúp người dân và du khách tìm kiếm tuyến đường, trạm bơm lốp hoặc địa điểm sửa chữa xe. Du khách lưu trú ngắn ngày cũng có thể sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng WienMobil Rad.

Ảnh: NastyaHryva / Shutterstock Vienna, Áo

Đứng thứ sáu là Warsaw với 76,6%. Thành phố có địa hình tương đối bằng phẳng và khoảng 500 km đường dành cho xe đạp. Một trong những hành trình đáng trải nghiệm nhất là đạp xe dọc bờ trái sông Vistula, đi qua các địa danh như Trung tâm Khoa học Copernicus, Thư viện Đại học Warsaw và Công viên Đài phun nước Đa phương tiện.

Vị trí thứ bảy thuộc về Marrakech với 75%. Những con phố nhỏ và quanh co trong khu phố cổ Medina không thực sự thuận lợi cho xe đạp, nhưng khu Gueliz lại có đường rộng và làn đường dành riêng cho phương tiện này. Khu vực xung quanh Marrakech còn là điểm xuất phát hấp dẫn cho những chuyến du lịch bằng xe đạp khám phá dãy núi Atlas.

Xếp thứ tám là Đài Bắc với 74,5%. Dù giao thông khá nhộn nhịp, thành phố vẫn có nhiều tuyến đường xe đạp chạy dọc công viên và các con sông. Năm tuyến đường ven sông nổi bật gồm Keelung, Tamsui, Jingmei, Xindian và Shuangxi, mang đến không gian thoáng đãng cùng cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt.

Những người đi xe đạp ngắm bình minh tại khu đất ngập nước Wugu, thành phố Đài Bắc.Ảnh: twabian / Shutterstock

Ở vị trí thứ chín, Stockholm đạt 73,7%. Trải rộng trên 14 hòn đảo chính, thủ đô Thụy Điển sở hữu nhiều tuyến đường xe đạp ven mặt nước và xuyên qua các không gian xanh.

Những cung đường như Södermalm Island Loop, Norra Djurgården Loop hay Vaxholm Loop cho phép du khách khám phá các địa danh nổi tiếng và tận hưởng khung cảnh quần đảo đặc trưng của thành phố.

Người đi xe đạp ở Stockholm. Ảnh: Nicholas Ahonen / Shutterstock.

Khép lại top 10 là Seville với 72,3%. Thành phố thuộc vùng Andalusia có địa hình bằng phẳng và khoảng 180 km đường dành cho xe đạp. Hệ thống này kết nối nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Quảng trường Tây Ban Nha và Cung điện Hoàng gia Alcázar. Ngoài ra, Seville còn có dịch vụ xe đạp công cộng SEVici cùng hệ thống đèn tín hiệu giao thông dành riêng cho người đạp xe.

11. Seoul – 72,2%

12. Medellin – 71%

13. Rotterdam – 69,3%

14. Helsinki – 69,3%

15. Abu Dhabi – 69,2%

16. Orlando – 68,7%

17. Frankfurt – 65,3%

18. Luxembourg – 64,7%

19. Ljubljana – 64,4%

20. Brasilia – 64,4%