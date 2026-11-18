Khu công nghiệp Gián Khẩu, Ninh Bình (Ảnh: BQL khu công nghiệp Ninh Bình)

Trong 10 tháng năm 2026, các khu công nghiệp của tỉnh thu hút 85 dự án mới, gồm 34 dự án FDI và 51 dự án trong nước. Tổng vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 275 triệu USD và 6.953 tỷ đồng.

Các dự án FDI đang hoạt động điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 940 triệu USD; vốn điều chỉnh tăng thêm của các dự án trong nước đạt 2.817 tỷ đồng. Lũy kế, các khu công nghiệp có 1.198 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 11,51 tỷ USD và 142.483 tỷ đồng.

ĐẨY NHANH HẠ TẦNG, XỬ LÝ DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ

Theo báo cáo, Ninh Bình hiện có 32 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích quy hoạch hơn 9.056 ha. Trong đó, 20 khu đang hoạt động; 12 khu đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, làm thủ tục và xây dựng hạ tầng.

Một số khu đã có chuyển biến: Khu công nghiệp Minh Châu hoàn thành giải phóng mặt bằng, các tuyến đường và hệ thống thoát nước đang được hoàn thiện. Hải Long và Xuân Kiên cũng đã xong mặt bằng; Châu Giang II, Thanh Bình II, Trung Thành và Đồng Văn V đạt trên 95%.

Kể từ đầu năm tới nay, tỉnh đã rà soát và tháo gỡ khó khăn cho các dự án gặp vướng mắc. Trong đó 6/59 dự án đã được tháo gỡ; 36/59 dự án đã có hướng xử lý; 17/59 dự án tiếp tục được xem xét. Việc rà soát nhằm xác định rõ hướng giải quyết, tránh để đất và vốn đầu tư bị bỏ không kéo dài.

Chỉ tính trong tháng 10, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn 580 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Thủ tục được xử lý kịp thời giúp nhà đầu tư chủ động hơn về tiến độ xây dựng và vận hành.

Tuy vậy, tại các buổi làm việc với chính quyền trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị địa phương đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án như thủ tục đầu tư, giao đất, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, đường kết nối, điện, nước và nguồn vật liệu xây dựng. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh công khai thông tin quy hoạch, chính sách ưu đãi và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MỞ RỘNG SẢN XUẤT

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục đóng góp lớn vào hoạt động sản xuất của tỉnh. Riêng tháng 10/2026, doanh thu ước đạt 50.985 tỷ đồng, xuất khẩu khoảng 2,039 tỷ USD và nộp ngân sách 1.716 tỷ đồng. Các khu công nghiệp hiện sử dụng hơn 223.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến, trong thời gian tới, khi doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, nhu cầu tuyển dụng sẽ gia tăng. Vì vậy, Ban quản lý kinh tế sẽ chủ động hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu này. Điển hình, Công ty QMH Computer đang cần tuyển gần 2.000 người và đã được Ban quản lý hỗ trợ kết nối tuyển dụng. Việc phối hợp với các cơ sở đào tạo, trung tâm dịch vụ việc làm giúp doanh nghiệp chủ động nhân lực, đồng thời giúp người lao động nắm rõ yêu cầu công việc.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch và sử dụng đất hiệu quả; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng sản xuất. Cùng với đó là yêu cầu hoàn thiện giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và các dịch vụ thiết yếu cho người lao động.