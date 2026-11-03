10 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt kỷ lục 17 năm

Dòng vốn ngoại tăng cả về đăng ký và thực hiện

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2026 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74,0% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn này gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là mức cao nhất từ năm 2009 đến nay. Cùng kỳ năm 2025, tổng vốn đăng ký đạt 31,52 tỷ USD.

Vốn đăng ký cấp mới chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong 10 tháng, cả nước có 3.478 dự án được cấp phép với số vốn đạt 30,73 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, số dự án tăng 4,7%, số vốn gấp 2,2 lần. Số dự án tăng nhẹ trong khi số vốn tăng mạnh, cho thấy quy mô bình quân mỗi dự án được nâng lên đáng kể.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn đăng ký cấp mới với 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5%. Tiếp đến là ngành vận tải kho bãi với 5,15 tỷ USD, chiếm 16,7%. Các ngành còn lại đạt 10,98 tỷ USD, chiếm 35,8%.

Trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31,0% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%. Luxembourg đạt 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%. Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%. Trung Quốc đạt 2,77 tỷ USD, chiếm 9,0%. Nhật Bản đạt 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 10 tháng giai đoạn 2022-2026 (Tỷ USD).

Cùng với dự án mới, 1.079 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh, tăng vốn đầu tư thêm 16,13 tỷ USD. Số vốn tăng thêm này tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh đạt 46,86 tỷ USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6%. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 7,08 tỷ USD, chiếm 15,1%.

Hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.616 lượt với tổng giá trị 7,99 tỷ USD, tăng 49,6%. Trong đó, 828 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị 3,28 tỷ USD. 1.788 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ, với giá trị 4,71 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,96 tỷ USD, chiếm 82,9%. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 7,3%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.

Đẩy mạnh thực hiện vốn ngân sách nhà nước

Ở khu vực trong nước, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong tháng 10/2026, vốn thực hiện ước đạt 121,6 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn Trung ương quản lý đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8%. Vốn địa phương quản lý đạt 104,3 nghìn tỷ đồng, tăng 28,6%.

Tính chung 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 783,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,0% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ này đạt 64,3% kế hoạch. Như vậy, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm nay cao hơn cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng giai đoạn 2022-2026 (Tỷ USD).

Vốn do Trung ương quản lý ước đạt 112,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch năm và tăng 5,6%. Vốn do địa phương quản lý ước đạt 671,8 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2% kế hoạch năm và tăng 22,6%. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 543,5 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch và tăng 21,0%. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 128,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,4% kế hoạch và tăng 29,6%.

Ở chiều đầu tư ra nước ngoài, 10 tháng năm 2026 có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam đạt 1,87 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, 34 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 1,54 tỷ USD, gấp 4,3 lần. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với 684,8 triệu USD, chiếm 20,1%. Trong 37 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, Lào dẫn đầu với 670,9 triệu USD, chiếm 19,7%.

Sau 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký và vốn thực hiện đều đạt mức cao nhất trong nhiều năm, với trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo. Cùng với đó, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch cao hơn cùng kỳ năm trước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng mạnh.