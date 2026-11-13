10 tháng, Việt Nam xuất siêu 414 triệu USD sang Campuchia

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Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 10,39 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, xuất khẩu đạt 5,40 tỷ USD, tăng 14,5% YoY; nhập khẩu đạt 4,99 tỷ USD, tăng 4,1% YoY.

Với diễn biến này, Việt Nam xuất siêu 414 triệu USD với thị trường Campuchia trong 10 tháng đầu năm, đảo chiều so với mức nhập siêu 72,9 triệu USD của cùng kỳ năm 2025.

Dệt may và sắt thép dẫn đầu chiều xuất khẩu

Trong 10 tháng đầu năm, hàng dệt, may là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang Campuchia với kim ngạch 845,9 triệu USD, tăng 11,1% YoY và chiếm 15,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Tiếp đến là sắt thép các loại với kim ngạch 718,1 triệu USD, tăng 1,6% YoY, với sản lượng xuất khẩu hơn 1,19 triệu tấn.

Đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu chung còn có các nhóm hàng như: Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 386,4 triệu USD, tăng 18,2% YoY; phân bón các loại đạt 276,9 triệu USD, tăng 11% YoY; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 200,5 triệu USD, tăng 24,4% YoY; thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 197,8 triệu USD, tăng 36% YoY.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm hàng tăng mạnh gồm: hàng rau quả đạt 61,2 triệu USD, gấp hơn 2 lần cùng kỳ; hóa chất đạt 76,1 triệu USD, tăng 70,7% YoY; cà phê đạt 33 triệu USD, tăng 68,1%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 67,6 triệu USD, tăng 52,6%. Nhóm hàng hóa khác đạt 1,45 tỷ USD, tăng 31,1%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu xăng dầu giảm 18,9% YoY, còn 112,7 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 16,7%, còn 112,2 triệu USD; gạo giảm 63,9%, còn 8 triệu USD; hàng thủy sản giảm 39,1%, còn 17,1 triệu USD.

Hạt điều chiếm hơn một phần ba kim ngạch nhập khẩu

Hạt điều tiếp tục là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất từ Campuchia trong 10 tháng đầu năm 2026 với kim ngạch 1,83 tỷ USD, tăng 24,6% YoY, chiếm 36,8% tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này, với sản lượng nhập khẩu gần 1,05 triệu tấn. Cao su đứng thứ hai với 726 triệu USD, giảm 7,3%, tương ứng 484.533 tấn.

Các nhóm hàng nhập khẩu chính khác gồm: quặng và khoáng sản khác đạt 65 triệu USD, tăng 23,9%; hàng rau quả đạt 51,6 triệu USD, tăng 30,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 44,5 triệu USD, tăng 21,7%.

Đặc biệt, nhóm hàng phế liệu sắt thép dù kim ngạch chỉ đạt 25,2 triệu USD, nhưng tăng gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước; nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 20,4 triệu USD, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Ngược lại, nhập khẩu ngô giảm 73,7%, còn 4,7 triệu USD.