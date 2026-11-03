10 tháng, tổng vốn FDI vào Việt Nam tăng cao nhất từ năm 2009 đến nay

Sản phẩm công nghệ chủ lực của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Trong tháng 9, công nghiệp chế biến, chế tạo vươn lên dẫn đầu về thu hút vốn FDI với khoảng 189,49 triệu USD. Ảnh: TTXVN

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam (bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Theo đó, vốn đăng ký cấp mới có 3.478 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 30,73 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn đăng ký cấp mới với 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là ngành vận tải kho bãi đạt 5,15 tỷ USD, chiếm 16,7%; các ngành còn lại đạt 10,98 tỷ USD, chiếm 35,8%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 1.079 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung, vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đạt 46,86 tỷ USD; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 7,08 tỷ USD, chiếm 15,1%; các ngành còn lại đạt 15,59 tỷ USD, chiếm 33,3%.

Hệ thống kho vận, dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh cho thấy xu hướng đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia vào công nghệ, tự động hóa và tối ưu chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Bên cạnh đó, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.616 lượt với tổng giá trị góp vốn 7,99 tỷ USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có 828 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 3,28 tỷ USD và 1.788 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,71 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 2,78 tỷ USD, chiếm 34,8% giá trị góp vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 2,17 tỷ USD, chiếm 27,1%; ngành còn lại 3,05 tỷ USD, chiếm 38,1%.

Trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%; Trung Quốc 2,77 tỷ USD, chiếm 9%; Nhật Bản 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,4%.

Cục Thống kê cũng chỉ ra, một điểm trong những điểm sáng khác trong thu hút đầu tư nước ngoài là vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong cùng kỳ mười tháng của 5 năm qua.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,96 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.