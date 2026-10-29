10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,2% so với cùng kỳ

Thị trường bán lẻ tại Phú Thọ tiếp tục tăng trưởng. Ảnh: Siêu thị GO! Việt Trì đa dạng mặt hàng, niêm yết giá rõ ràng.

Riêng tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4%. Hoạt động kinh doanh thương mại cơ bản ổn định, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến. Mạng lưới hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống cửa hàng tiện ích, tiếp tục phát triển.

Để thúc đẩy tiêu dùng những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, theo dõi cung - cầu và giá cả hàng hóa, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống.