Trong tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiêu thụ khoảng 4,5 triệu tấn than, lũy kế 10 tháng, TKV tiêu thụ hơn 44 triệu tấn than, tiêu thụ cho điện khoảng 35,5 triệu tấn. (Ảnh: NGHĨA NAM)

Theo đánh giá của lãnh đạo TKV, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ. Khí thế thi đua lao động tại các đơn vị của Tập đoàn diễn ra sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Các chỉ tiêu chủ yếu như than nguyên khai, than thành phẩm, bóc đất và đào lò tại các đơn vị đều vượt kế hoạch tháng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, than tiêu thụ của TKV tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất ước đạt 3,04 triệu tấn; bằng 103,8% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 30,78 triệu tấn. Than thành phẩm sản xuất tháng 10 ước đạt 3,56 triệu tấn; bằng 104,1% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 31,77 triệu tấn.

“Than tiêu thụ tháng 10 ước đạt 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 44,06 triệu tấn; trong đó, than cấp cho sản xuất điện tháng 10 ước đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 35,44 triệu tấn,… Khối lượng bóc đất đá tháng 10 ước đạt 11,25 triệu m³, bằng 107,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 98,24 triệu m³”, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV cho hay.

Trong tháng 11/2026, TKV phấn đấu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai; 3,54 triệu tấn than thành phẩm; than tiêu thụ 4,27 triệu tấn,..

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, TKV phấn đấu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai; 3,54 triệu tấn than thành phẩm; than tiêu thụ 4,27 triệu tấn,... Đối với khoáng sản, sản xuất Alumin quy đổi đạt 139.000 tấn; tiêu thụ 154.890 tấn. Sản xuất tinh quặng đồng đạt 13.469 tấn; đồng tấm đạt 3.200 tấn; kẽm thỏi đạt 675 tấn; phôi thép đạt 17,152 nghìn tấn. Dự kiến sản xuất 1.025 triệu kWh điện trong tháng 10; thuốc nổ 6.900 tấn; nitrat Amon sản xuất 17.500 tấn. Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn tháng 11 phấn đấu đạt 15.494 tỷ đồng.

Nhìn chung trong tháng 10/2026, các chỉ tiêu sản xuất như sản lượng than nguyên khai, than sạch, tiêu thụ than, đất bóc, mét lò đào mới,… các đơn vị trong toàn tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra. Yêu cầu bảo đảm than cho điện cuối năm 2026, đầu năm 2027, cùng nhu cầu nhận than tăng tại một số nhà máy nhiệt điện đòi hỏi Tập đoàn phải cân đối chặt chẽ sản xuất trong nước, nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản trong tháng 10 cơ bản ổn định. Alumin sản xuất tháng 10 ước đạt 135.000 tấn; bằng 100,7% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt gần 1,177 triệu tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 177.130 tấn, bằng 141,1% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt gần 1,152 triệu tấn. Sản xuất tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 10.546,8 tấn; lũy kế 10 tháng ước đạt 91.196,8 tấn. Tiêu thụ tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 2.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 28.181 tấn.

Sản xuất đồng tấm tháng 10 ước đạt 3.346 tấn, bằng 101% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 25.586 tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 2.600 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 24.592,2 tấn. Sản lượng điện sản xuất tháng 10 năm 2026 ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 156.061 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110,0% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 21.765 tỷ đồng. Doanh thu đạt 90,9% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 9,8% so với kế hoạch năm; số nộp ngân sách đạt 91,0% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, công tác quản trị, tài chính, chuyển đổi số tiếp tục được Tập đoàn chú trọng triển khai. Một số thủ tục đóng cửa mỏ, thu hồi khoáng sản và đất đai có chuyển biến tích cực. Việc làm, tiền lương và các chế độ đối với người lao động được quan tâm duy trì; công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Dự báo, trong tháng 11/2026, tình hình địa chính trị, thị trường năng lượng dự báo còn diễn biến phức tạp; giá nhiên liệu và một số vật tư đầu vào tiếp tục ở mức cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; giá bán một số kim loại như đồng, vàng, kẽm… vẫn duy trì ở mức cao.

Nhu cầu than cho sản xuất điện trong những tháng cuối năm và đầu năm 2027 dự báo tăng, TKV tiếp tục thực hiện yêu cầu của Chính phủ bảo đảm an ninh năng lượng; chủ động nguồn than, năng lực pha trộn, cảng bến, kho bãi và phương tiện giao nhận. Trong khi đó, thời tiết miền bắc chuyển dần sang hanh khô; tình hình mưa bão có khả năng diễn biến khó lường, nhất là khu vực miền trung, Tây Nguyên…

Tập đoàn tập trung điều hành quyết liệt, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; chủ động biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất, bảo đảm thu nhập cho người lao động.