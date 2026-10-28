10 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt hơn 8,27 tỷ USD

Xuất khẩu thanh long dự báo tăng trưởng mạnh dịp cuối năm. (Ảnh: MINH ANH)

Về nhập khẩu, 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu rau quả ước đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ; xuất siêu rau quả đạt hơn 5,5 tỷ USD.

9 tháng qua, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan là 5 thị trường xuất khẩu rau quả hàng đầu của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với trị giá chiếm tới hơn 64,8% tổng trị giá xuất khẩu.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 845,6 triệu USD, giảm 20,3% so với tháng trước và giảm 20,5% so với tháng 9/2025. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, xuất khẩu rau quả sang thị trường này vẫn tăng trưởng hai con số, đạt 4,72 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Tương tự, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ trong 9 tháng đạt 484,7 triệu USD, tăng 19,2%; xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản cũng tăng trưởng tích cực, đạt tương ứng 263,6 triệu USD và 193,8 triệu USD, tăng lần lượt 11,1% và 6,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong 9 tháng, xuất khẩu rau quả sang một số thị trường lớn vẫn duy trì được đà tăng trưởng hai con số, gồm Hà Lan, Australia, Malaysia, Đức, Nga, Canada… Đặc biệt, xuất khẩu mặt hàng này sang Campuchia tăng mạnh ở mức ba con số. Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và UAE tiếp tục giảm, đạt tương ứng 83,8 triệu USD và 55,9 triệu USD, giảm lần lượt 6,9% và 34,6% so với cùng kỳ.

Sầu riêng mang lại kim ngạch xuất khẩu cao cho ngành rau quả Việt Nam 10 tháng năm 2026. (Ảnh: MINH ANH)

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam những tháng cuối năm 2026 dự kiến sẽ tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao tại Trung Quốc, các nước châu Á, thị trường châu Âu và châu Mỹ.

Cụ thể, tháng 9 và tháng 10, nguồn cung sầu riêng Tây Nguyên vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch rộ. Lợi thế cung cấp sầu riêng tươi cho thị trường Trung Quốc trong giai đoạn này sẽ giúp trị giá duy trì ở mức cao. Đến tháng 11 và tháng 12 là thời điểm nhu cầu hàng hóa phục vụ lễ Tết cuối năm tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Âu-Mỹ tăng vọt. Bên cạnh đó, các mặt hàng chủ lực chuyển sang thanh long, dừa tươi, chanh leo, bưởi, xoài và các dòng rau quả chế biến (sấy, đông lạnh, đóng hộp) giúp bù đắp khi sầu riêng tươi qua chính vụ cũng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho ngành.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), để duy trì đà tăng trưởng ổn định tại các thị trường quy mô lớn, các doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về hàng rào kỹ thuật của nước nhập khẩu. Điều này đòi hỏi toàn ngành phải chủ động kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, tuân thủ chặt chẽ quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc.