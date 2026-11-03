10 tháng năm 2026: Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam lập đỉnh, cao nhất 17 năm nay

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam mười tháng giai đoạn 2022-2026 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã chạm mốc 54,85 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký đã tăng tới 74,0%, chính thức thiết lập mức đỉnh cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2009 đến nay.

Sự tăng trưởng ngoạn mục này được dẫn dắt bởi sự bứt phá của dòng vốn đăng ký cấp mới. Cụ thể, trong 10 tháng qua, cả nước có 3.478 dự án được cấp phép mới, tăng 4,7% so với cùng kỳ, nhưng quy mô vốn đăng ký lại đạt tới 30,73 tỷ USD, tức là cao gấp 2,2 lần so với 10 tháng năm 2025. Điều này cho thấy dòng vốn đang tập trung vào các siêu dự án có quy mô lớn và hàm lượng công nghệ cao, thay vì dàn trải ở các dự án nhỏ lẻ.

Không chỉ thu hút các dự án mới, niềm tin của các nhà đầu tư hiện hữu vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam cũng được củng cố với việc có tới 1.079 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước quyết định “bơm” thêm 16,13 tỷ USD vốn đăng ký điều chỉnh, tăng 33,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lĩnh vực góp vốn, mua cổ phần cũng diễn ra vô cùng sôi động. Dòng vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận 2.616 lượt với tổng giá trị đạt 7,99 tỷ USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có 828 lượt góp vốn làm tăng vốn điều lệ (trị giá 3,28 tỷ USD) và 1.788 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ (trị giá 4,71 tỷ USD).

Về lĩnh vực thu hút đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực vốn mạnh nhất của nền kinh tế. Chỉ tính riêng phần vốn đăng ký cấp mới, lĩnh vực này đã thu hút 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nếu tính chung cả vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh (tổng cộng 46,86 tỷ USD), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu về tới 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6%.

Đáng chú ý, đối với hình thức góp vốn và mua cổ phần, dòng tiền lại chảy mạnh nhất vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 2,78 tỷ USD (chiếm 34,8%), theo sau là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa xe cơ giới đạt 2,17 tỷ USD (chiếm 27,1%).

Về nhà đầu tư, trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới tại Việt Nam, Singapore tiếp tục giữ vững vị trí đối tác đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm gần một phần ba (31,0%) tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc bám sát ở vị trí thứ hai với 5,81 tỷ USD (18,9%). Lần lượt xếp sau là các đối tác lớn như Luxembourg (4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%), Đặc khu hành chính Hồng Kông - Trung Quốc (3,57 tỷ USD), Trung Quốc lục địa (2,77 tỷ USD), Nhật Bản (1,58 tỷ USD) và Hà Lan (438,5 triệu USD).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng trong giai đoạn 2022-2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về giải ngân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mốc vốn FDI thực hiện cao nhất trong cùng kỳ mười tháng của suốt 5 năm qua.

Trong số 24,08 tỷ USD đã được đưa vào nền kinh tế để xây dựng nhà máy, mua sắm máy móc và tạo việc làm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi hấp thụ tới 19,96 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn giải ngân.

Tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD (7,3%) và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng đạt 785,2 triệu USD (3,3%).

Tốc độ giải ngân mạnh mẽ này cho thấy năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế cũng như sự quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp.

Về đầu tư ra nước ngoài, tính chung mười tháng, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả cấp mới và điều chỉnh đã đạt 3,41 tỷ USD, cao gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với số vốn của phía Việt Nam là 1,87 tỷ USD (gấp 2,5 lần) và 34 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị tăng thêm 1,54 tỷ USD (gấp 4,3 lần).

Khác với dòng vốn FDI chảy vào, dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (684,8 triệu USD, chiếm 20,1%). Tiếp đến là lĩnh vực vận tải kho bãi (639,4 triệu USD, chiếm 18,8%) và sản xuất, phân phối năng lượng điện, khí đốt (585,8 triệu USD, chiếm 17,2%).

Đã có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận vốn đầu tư của Việt Nam trong kỳ. Dẫn đầu là Lào với 670,9 triệu USD (chiếm 19,7%). Đáng chú ý, Dominica vươn lên vị trí thứ hai với 560,0 triệu USD (16,4%).

Các thị trường truyền thống và tiềm năng khác cũng ghi nhận dòng vốn lớn từ Việt Nam như Campuchia (487,0 triệu USD), Ấn Độ (361,7 triệu USD), Indonesia (340,2 triệu USD), Philippines (193,6 triệu USD), Kazakhstan (149,9 triệu USD) và Hoa Kỳ (gần 100 triệu USD).