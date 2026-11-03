10 tháng năm 2026, vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tăng 34,3%

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung 10 tháng, cả nước có gần 162,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 2.138,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký đạt 799,4 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm trước, vốn đăng ký tăng 34,3%, số doanh nghiệp giảm nhẹ 0,4% và số lao động giảm 17,4%.

Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6%. Số liệu này cho thấy quy mô vốn của doanh nghiệp gia nhập thị trường được nâng lên rõ nét.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 81,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 10 tháng đạt hơn 243,6 nghìn doanh nghiệp, giảm 4,8%. Bình quân mỗi tháng có 24,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2026 đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 10/2026, cả nước có gần 12,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Số vốn đăng ký đạt gần 254,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký đạt gần 66,3 nghìn lao động. So với tháng 9/2026, số doanh nghiệp tăng 8,7%, vốn đăng ký tăng 45,0% và số lao động giảm 12,1%. So với cùng kỳ năm trước, vốn đăng ký tăng 47,7%, trong khi số doanh nghiệp giảm 29,9% và số lao động giảm 29,2%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2026 đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 33,3% so với tháng trước và tăng 110,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, gần 11,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng 9/2026 nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có gần 40,0 nghìn doanh nghiệp, tăng 9,1%. Khu vực dịch vụ có gần 120,6 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,4%.

Trong một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 64.453 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 6,8%. Công nghiệp chế biến, chế tạo có 20.771 doanh nghiệp, giảm 4,6%. Xây dựng có 16.401 doanh nghiệp, tăng 26,1%. Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng khá. Sản xuất, phân phối điện, nước, gas tăng 46,8%. Vận tải kho bãi tăng 20,5%. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,2%.

Về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong 10 tháng có gần 92,0 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 33,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42,3%. Gần 56,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8%. Bình quân mỗi tháng có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Có thể thấy, số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, quy mô vốn đăng ký tăng, đồng thời số doanh nghiệp mới thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng tăng lên.