10 tháng năm 2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%
10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,9%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 18,1% và doanh thu dịch vụ khác tăng 13,6%.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/10-thang-nam-2026-tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-tang-135-post1399809.html