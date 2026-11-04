10 tháng năm 2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%

Nhiều doanh nghiệp vận hành rất tốt chỉ vì người chủ “biết nghề”. Họ nhìn một con số là biết có vấn đề, nghe một cuộc điện thoại là nhận ra khách hàng đang không hài lòng, gặp một nhân sự là đoán được khả năng nghỉ việc. Kinh nghiệm ấy rất quý. Nhưng cũng có một câu hỏi cần đặt ra: Nếu ngày mai người chủ không có mặt, hệ thống còn nhận ra những rủi ro đó không? Đây chính là ranh giới giữa một doanh nghiệp đang được điều hành bằng kinh nghiệm và một doanh nghiệp bắt đầu có năng lực quản trị bằng hệ thống.