Hàng hoá Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại Malaysia. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia.

Theo số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, trong giai đoạn 2015–2025, tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trung bình giữa Việt Nam và Malaysia đạt 8,52%/năm. Riêng năm 2025, tổng kim ngạch hai chiều đạt 16,33 tỷ USD, tạo cơ sở cho kỳ vọng giao thương song phương năm 2026 sẽ vượt ngưỡng 18 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, bức tranh thương mại thực tế đã ghi nhận bước nhảy vọt ngoài dự đoán. Theo số liệu sơ bộ mới nhất từ Cục Hải quan, tính đến hết tháng 10 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia đã đạt 19,76 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ vượt xa kế hoạch cả năm 2026 mà còn đưa kim ngạch hai nước tiến sát mục tiêu của năm 2030, đồng thời đóng góp quan trọng giúp tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng.

Xét về cơ cấu hai chiều, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 6,49 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ và vượt xa mức hơn 5,33 tỷ USD của cả năm 2025. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này cũng tăng 44,4%, đạt 13,27 tỷ USD. Sự chênh lệch này khiến thâm hụt thương mại của Việt Nam tại thị trường Malaysia trong 10 tháng đầu năm 2026 chạm mức 6,78 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

NHÓM HÀNG ĐIỆN TỬ DẪN DẮT ĐÀ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU

Động lực chính tạo nên sự bứt phá cho xuất khẩu sang Malaysia trong 10 tháng qua đến từ nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Với kim ngạch đạt gần 2,19 tỷ USD, tăng đột biến 198,64% so với mức 729,4 triệu USD của cùng kỳ năm trước, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một nhóm hàng xuất khẩu vượt mốc 2 tỷ USD tại thị trường Malaysia.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kết nối tại nước sở tại - Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia.

Bên cạnh điểm sáng chủ lực này, toàn cảnh xuất khẩu ghi nhận sự khởi sắc đồng đều với 28 trên tổng số 40 nhóm ngành hàng tăng trưởng dương. Nhiều nhóm hàng công nghiệp và nguyên liệu đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như điện và dây cáp điện đạt 47,2 triệu USD, tăng 108,2%; cao su đạt 103,167 triệu USD, tăng 84,42%; sản phẩm hóa chất đạt 129,97 triệu USD, tăng 74,9%; sản phẩm từ sắt thép đạt 112,74 triệu USD, tăng 72,01%; chất dẻo nguyên liệu đạt 77,8 triệu USD, tăng 58,8% và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 650,59 triệu USD, tăng 50,73%.

Các nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và tiêu dùng cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định. Cụ thể, sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 17,42 triệu USD, tăng 83,3%; phân bón các loại đạt 63,7 triệu USD, tăng 52,8%; clanhke và xi măng đạt 65,44 triệu USD, tăng 33,76%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 69,95 triệu USD, tăng 29,45%; hàng rau quả đạt 103,9 triệu USD, tăng 25,02% và hàng dệt may đạt 164,1 triệu USD, tăng 20,2%.

Ngoài ra, thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 106,2 triệu USD, tăng 12,21%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 153,67 triệu USD, tăng 11,9%; thủy sản đạt 126 triệu USD, tăng 11,6%; sắt thép các loại đạt 381,26 triệu USD, tăng 11,1% và giấy cùng sản phẩm từ giấy đạt 61,45 triệu USD, tăng 8,45%.

Dù vậy, một số mặt hàng xuất khẩu truyền thống vẫn chịu áp lực suy giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cà phê đạt 144,24 triệu USD, giảm 22,17%; hóa chất đạt 96,44 triệu USD, giảm 21,98%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 181,08 triệu USD, giảm 19,4% và gạo đạt 161,54 triệu USD, giảm 17%.

Với kết quả thực tế đạt 6,489 tỷ USD sau 10 tháng, xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia được dự báo chắc chắn vượt mục tiêu 7 tỷ USD đề ra cho cả năm 2026. Tuy nhiên, đặt trong tương quan với tổng quy mô nhập khẩu hằng năm trên 300 tỷ USD của Malaysia, thị phần hàng Việt vẫn còn khá khiêm tốn, cho thấy dư địa khai thác tại thị trường này còn rất lớn khi người tiêu dùng sở tại ngày càng ưa chuộng sản phẩm Việt Nam.

BÀI TOÁN CÂN BẰNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI

Ở chiều nhập khẩu, nhu cầu phục vụ sản xuất trong nước đã kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ nhiều nhóm hàng từ Malaysia. Đáng chú ý nhất là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD, đạt 5,09 tỷ USD sau 10 tháng đầu năm 2026, tăng 53,03% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có hai nhóm hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD là xăng dầu các loại đạt 1,88 tỷ USD, tăng 108,91% và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,42 tỷ USD, tăng 74,2%.

Nhiều mặt hàng nhập khẩu khác cũng tăng trưởng đáng kể như sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 249,1 triệu USD, tăng 261,9%; hóa chất đạt 673,87 triệu USD, tăng 60,93%; dầu mỡ động thực vật đạt 531,163 triệu USD, tăng 55,34%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 97,9 triệu USD, tăng 22,9% và giấy các loại đạt 183,4 triệu USD, tăng 20,5%.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu giảm ở một số nhóm như phân bón các loại, chất dẻo nguyên liệu, thủy tinh cùng các sản phẩm từ thủy tinh và sắt thép các loại.

Đánh giá về bức tranh giao thương hai nước, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, cho rằng điều đáng trăn trở là trong suốt giai đoạn 2015–2025, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia luôn chậm hơn tốc độ tăng trưởng nhập khẩu từ thị trường này. Xu hướng kéo dài khiến thâm hụt thương mại không ngừng mở rộng qua từng năm, tăng từ mức 5,67 tỷ USD trong cả năm 2025 lên mức kỷ lục 6,78 tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026.

Vì vậy, theo ông Phùng Văn Thành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu sang Malaysia nhằm từng bước thu hẹp mức thâm hụt thương mại. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự phối hợp đồng bộ và chung tay quyết liệt từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, địa phương cùng hệ thống cơ quan quản lý, xúc tiến thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Malaysia.