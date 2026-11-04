10 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt mức kỷ lục 1.010,55 tỷ USD

10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy quy mô hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD./.