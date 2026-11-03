10 tháng năm 2026: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8%

10 tháng năm 2026 khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,5 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý./.