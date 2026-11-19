Nhà ở xã hội Plaza, phường Bình Đông, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, đến cuối tháng 10-2026, tổng dư nợ cho vay bất động sản thuộc 3 lĩnh vực nhà ở xã hội, khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) và du lịch trên địa bàn TPHCM đạt khoảng 112.600 tỷ đồng, chiếm 7% tổng dư nợ tín dụng bất động sản.

Trong đó, dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt 5.873 tỷ đồng, tăng 36% so với cuối năm 2025 và tăng 39% so với cùng kỳ. Cụ thể, dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đạt 3.508 tỷ đồng; cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đạt 2.364 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực KCN-KCX, dư nợ cho vay bất động sản phục vụ phát triển hạ tầng đạt 78.868 tỷ đồng, tăng 2,24% so với cuối năm 2025 và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo, thuê cơ sở hạ tầng và công trình trong KCN-KCX để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại đạt 70.558 tỷ đồng, tăng 18,2%, chiếm 89,4% tổng dư nợ cho vay bất động sản KCN-KCX.

Trái với đà tăng của hai lĩnh vực trên, dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng đạt 27.847 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cuối năm 2025 và giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2026, phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, KCN-KCX và lĩnh vực du lịch được loại trừ khi tính mức tăng trưởng tín dụng bất động sản. Cơ chế này nhằm tạo thêm dư địa cho các ngân hàng cấp vốn phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng khu công nghiệp và du lịch, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.