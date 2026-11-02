10 tháng năm 2026, Đồng Tháp thu hút gần 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phát triển. Nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng khá; công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026

Sản xuất công nghiệp, thương mại tăng trưởng tích cực

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất tiếp tục được duy trì ổn định.

Riêng tháng 10, sản lượng lúa thu hoạch đạt 776.972 tấn. Lũy kế đến thời điểm báo cáo, sản lượng cây ăn quả đạt hơn 2,05 triệu tấn, sản lượng thủy sản nuôi và khai thác đạt 856.729 tấn.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai, toàn tỉnh hiện có 910 sản phẩm của 403 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao.

Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 2% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, chỉ số này tăng 13,47%.

Một số ngành hàng chủ lực có mức tăng trưởng khá, trong đó sản phẩm thủy, hải sản đông lạnh chế biến tăng 21,8%; thức ăn chăn nuôi và thủy sản tăng 22,6%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 10 ước đạt 16.627 tỷ đồng, tăng 19,88% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt khoảng 160.300 tỷ đồng, tăng 15,55% và hoàn thành 83,77% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 8,4 tỷ USD, tăng 7,51% so với cùng kỳ và đạt 84,09% kế hoạch.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi trong tháng 10, Đồng Tháp ước đón 550.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ; tổng thu đạt khoảng 350 tỷ đồng, tăng 38,3%.

Tính chung 10 tháng, tỉnh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 19,5%, trong đó có 590.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Gần 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm

Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được tỉnh quan tâm. Trong tháng 10, Đồng Tháp thu hút 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2.088,8 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, tỉnh thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 10.778 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 21 dự án hiện hữu đăng ký tăng thêm khoảng 4.144,9 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư mới và tăng thêm lên gần 14.923 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, tính đến ngày 18/10, toàn tỉnh có 2.516 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 83,9% kế hoạch năm; 380 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Ước tính cả 10 tháng, có 2.577 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 85,9% kế hoạch và 399 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 21/10 đạt 18.682 tỷ đồng, bằng 78,58% dự toán năm. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 22/10 đạt 7.002,6 tỷ đồng.

Để thúc đẩy tăng trưởng, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài; đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm, giải phóng mặt bằng và xử lý các vướng mắc về nguồn cung vật liệu xây dựng.

Trong đó, tỉnh quan tâm hỗ trợ cung cấp đá phục vụ Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Chú trọng giáo dục, y tế và an sinh xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Năm học 2026-2027 được triển khai theo kế hoạch; tỉnh tập trung thực hiện 6 dự án trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới.

Trong lĩnh vực y tế, đến ngày 17/10, toàn tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3,36 triệu người, đạt 98,77% dân số. Có hơn 2,55 triệu người tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử, đạt 79,87% số công dân từ 6 tuổi trở lên.

Về lao động, việc làm, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 46.137 lao động, đạt 92,3% chỉ tiêu năm; đưa 2.059 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được tổ chức gắn với quảng bá hình ảnh địa phương. Giải Marathon Đất Sen Hồng diễn ra từ ngày 9 - 11/10, thu hút khoảng 15.500 người tham gia. Thể thao thành tích cao đạt 540 huy chương các loại, bằng 108% chỉ tiêu năm.

Du lịch Đồng Tháp khởi sắc, 10 tháng năm 2026 đón khoảng 6,5 triệu lượt khách

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 11, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quý IV và cả năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8,21%.

Tỉnh sẽ theo dõi sát tình hình sản xuất, đơn hàng và thị trường tiêu thụ; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là những ngành hàng có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…