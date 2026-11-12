10 tháng năm 2026, đã thu 241.000 tỷ tiền thuế từ thương mại điện tử

Sáng 12/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đặt câu hỏi về quản lý thuế trong nền kinh tế số, đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) cho rằng sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang làm thay đổi phương thức kinh doanh, tạo ra những mô hình tạo giá trị mới. Nếu chính sách thuế không theo kịp, ngân sách có thể thất thu, nhưng quản lý thiếu linh hoạt cũng có nguy cơ tạo thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ giải pháp căn cơ để bảo đảm các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số, bao gồm cả nhà cung cấp nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, đồng thời hạn chế chi phí tuân thủ cho người kinh doanh.

Đại biểu Ma Thị Thúy (Ảnh: Media Quốc hội).

Trả lời, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thương mại điện tử phát triển rất nhanh, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, khi thói quen và tập quán tiêu dùng thay đổi đáng kể.

Từ năm 2022 đến nay, doanh số thương mại điện tử tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử đứng thứ 2 Đông Nam Á. Dự kiến đến hết năm 2026, doanh số lĩnh vực này đạt khoảng 37 tỷ USD.

Đáng chú ý, số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử trong 10 tháng năm 2026 đạt 241.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ trưởng, để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan chức năng cần tập trung vào các chủ thể tham gia thị trường, từ người bán hàng, KOL, KOC, các sàn thương mại điện tử đến những đơn vị cung cấp dịch vụ bổ trợ như thanh toán và vận chuyển, logistics.

Một trong những giải pháp trọng tâm là định danh và thu thập dữ liệu, bảo đảm các giao dịch phát sinh trên môi trường điện tử được theo dõi, quản lý. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ và sàn thương mại điện tử trong việc khấu trừ thuế tại nguồn, thu hộ và nộp thay cho người kinh doanh.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (Ảnh: Duy Linh).

Bộ trưởng nhấn mạnh việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực sẽ giúp giảm thủ tục cho hộ kinh doanh. Theo đó, người kinh doanh chỉ cần khai báo một lần và cập nhật thông tin, tránh phải kê khai trùng lặp với nhiều cơ quan quản lý như thuế, thương mại điện tử hay an ninh mạng.

Trường hợp sàn thương mại điện tử đã thực hiện khấu trừ và nộp thuế thay, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trùng lặp đối với khoản thuế đã được nộp.

Về quy mô quản lý, Bộ trưởng cho biết cơ quan thuế hiện quản lý hơn 140.000 doanh nghiệp và khoảng hơn 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên mạng.

Cơ sở dữ liệu cũng được kết nối với 96 ngân hàng và tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, cùng 105 đơn vị vận chuyển logistics. Việc kiểm soát dữ liệu, truy vết thanh toán qua ví điện tử và tài khoản đã xác thực định danh được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.