10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,68% so cùng kỳ

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH công nghệ Astra Horizon Việt Nam (XGIMI), KCN Mỹ Thuận, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,09%; ngành khai khoáng tăng 24,66%. Kết quả này cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là khu vực đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành; có 19/28 ngành công nghiệp cấp II ghi nhận chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành đạt mức tăng khá, gồm: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 64,74%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 50,33%; sản xuất đồ uống tăng 44,10%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 43,16%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 19,75%...

Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ, trong đó sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 49,67%; in, sao chép bản ghi các loại giảm 28,86%; sản xuất kim loại giảm 28,60%; dệt giảm 6,18%,…

Cùng với đà tăng của sản xuất, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng có chuyển biến tích cực. Riêng tháng 10, chỉ số này tăng 1,59% so với tháng trước và tăng 3,64% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động tăng 3,51% so với cùng kỳ.

Đánh giá về tình hình sản xuất, kinh doanh của các ngành công nghiệp cho thấy cơ cấu ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghệ cao, chế biến sâu và sản phẩm có giá trị gia tăng lớn. Tuy nhiên, sự phân hóa về kết quả sản xuất giữa các ngành cùng những khó khăn về chi phí đầu vào, cạnh tranh thị trường, yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn môi trường vẫn là những vấn đề được đặt ra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.