10 tháng, Hải quan xử lý hơn 18.800 vụ vi phạm

Thu ngân sách 447.362 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán cả năm

Ngày 9/11, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2026. Hội nghị do Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các Chi cục Hải quan khu vực theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo thông tin tại hội nghị, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10/2026 đạt 46.449 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/10/2026, tổng thu đạt 447.362 tỷ đồng, tương đương 99,2% dự toán được giao là 451.000 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2026.

Công tác thu hồi, xử lý nợ thuế được thực hiện thường xuyên, với tổng số tiền đạt 2.352,2 tỷ đồng tính đến hết tháng 10/2026.

Về tiến độ cải cách thủ tục hành chính, hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, thực hiện phương án tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg, Cục Hải quan đã cắt giảm, đơn giản hóa 35/39 thủ tục hành chính theo kế hoạch và thực hiện thêm 13 thủ tục. Với phương án được phê duyệt tại Quyết định số 2421/QĐ-BTC, cơ quan này đã hoàn thành 29/39 thủ tục, gồm bãi bỏ 17 thủ tục và đơn giản hóa 12 thủ tục.

Cục Hải quan đang hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số. Đối với dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3, nhà thầu đã hoàn thành lập trình, cài đặt 188 thủ tục hành chính của 9 bộ, ngành trên môi trường thử nghiệm.

Đến nay, trong tổng số 171 thủ tục do cơ quan Hải quan thực hiện, có 96 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 49 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

Đặc biệt, từ ngày 14/9 đến 13/10/2026, toàn ngành tiếp nhận hơn 8,9 triệu hồ sơ, trong đó 8.908.276 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, cho thấy tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử chiếm gần như toàn bộ.

Trong tháng 10, Cục Hải quan đã tổ chức đối thoại định kỳ với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, giải quyết 19 kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên.

Tăng cường kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm

Thời gian qua, ngành Hải quan tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các tuyến biên giới, cửa khẩu và địa bàn trọng điểm, tập trung đấu tranh với những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa.

Theo thống kê của Cục Hải quan, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa ước tính 2.466,8 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ, đồng thời chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 20 vụ.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, toàn ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ vi phạm, tổng trị giá hàng hóa liên quan ước tính 20.463,6 tỷ đồng.

Công chức Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra hàng nhập khẩu.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, lực lượng Hải quan tiếp tục phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát tại các tuyến vận chuyển có nguy cơ cao.

Tính từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 148 vụ với 297 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 53 vụ. Tổng tang vật thu giữ hơn 2 tấn ma túy các loại, gồm cần sa, heroin, cocaine, ketamine, ma túy tổng hợp và một số chất ma túy khác.

Ở lĩnh vực kiểm tra sau thông quan, hoạt động rà soát, phân tích thông tin được tập trung vào các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và những nhóm hàng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Trong kỳ từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành ban hành 178 quyết định kiểm tra sau thông quan, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra. Qua đó, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt đạt 443,97 tỷ đồng, số thực thu ngân sách đạt 420,78 tỷ đồng.

Công tác quản lý rủi ro cũng được chú trọng nhằm vừa bảo đảm hiệu quả kiểm soát, vừa hạn chế những tác động không cần thiết đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong cùng kỳ, hơn 2 triệu tờ khai được phân luồng, trong đó luồng xanh chiếm 71,66%, luồng vàng 26,28% và luồng đỏ 2,06%.

Trước nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại trong mùa cao điểm cuối năm, Cục Hải quan đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thời gian tới, Cục Hải quan tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, trọng tâm là triển khai dự án hải quan số và tháo gỡ các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, tăng cường thu, nộp thuế điện tử, duy trì thông quan 24/7 và kịp thời giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026.