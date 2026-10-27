10 tháng: Hà Nội xử phạt 222 hành vi vi phạm về thương mại điện tử

Một vụ việc vi phạm được lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện Ảnh: QLTT

Riêng trong tháng 10/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, với tổng số tiền phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Trong đó, một vụ bị xử phạt 285,1 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm 147,18 triệu đồng gồm 19 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton cùng 11 chiếc túi, ví nhập lậu.

Tính chung 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ, xử lý 4.201 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt hành chính vượt 66,576 tỉ đồng và chuyển 81 vụ việc cho cơ quan điều tra. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, đã xử lý 222 hành vi vi phạm, số tiền thu nộp ngân sách, phạt hành chính đạt hơn 4,4 tỉ đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến gồm: không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi hoạt động; không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác thông tin về chủ sở hữu website; không công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Bên cạnh đó là tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên môi trường mạng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội được dự báo sẽ sôi động hơn trong các đợt khuyến mại, giảm giá cuối năm, đặc biệt vào các ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ, Tết. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá.

Bên cạnh đó, lượng hàng hóa lưu chuyển qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển và điểm tập kết gia tăng sẽ gây thêm khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm càng phức tạp khi các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để bán hàng, không có kho hàng cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm.

Trước tình hình trên, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên môi trường mạng, gắn với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động nhận diện các nhóm hàng, đối tượng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao để xác định trọng tâm kiểm tra trong những tháng cuối năm.