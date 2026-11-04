10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 74,1% kế hoạch

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân của cả nước đạt 708.567,4 tỷ đồng, tương đương 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 182.047,2 tỷ đồng, bằng 59,6%; vốn ngân sách địa phương đạt 526.520,2 tỷ đồng, bằng 81%.

Thi công đắp nền đường tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn dự án thành phần 2 (ảnh tư liệu). Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân tăng 19,7 điểm phần trăm, tương ứng số vốn giải ngân tăng thêm 217.524,1 tỷ đồng.

Nếu loại trừ 30.675,4 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương dự kiến tiết kiệm 5% để bố trí cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 76,6% trên tổng kế hoạch điều chỉnh 925.192 tỷ đồng.

Nhìn chung, giải ngân đầu tư công trong 10 tháng năm 2026 đã có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tiến độ giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn chưa đồng đều; một số đơn vị còn chậm trong phân bổ và giải ngân vốn.

Xét về quy mô giải ngân, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 125.400 tỷ đồng, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh với 111.000 tỷ đồng. Tổng số vốn giải ngân của hai địa phương này vượt 236.000 tỷ đồng. Một số địa phương khác có giá trị giải ngân lớn gồm Hải Phòng với 33.900 tỷ đồng, Hưng Yên đạt 28.200 tỷ đồng, Tây Ninh đạt 25.600 tỷ đồng và Đồng Nai đạt 20.300 tỷ đồng.

Ở khối bộ, cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng dẫn đầu với 38.600 tỷ đồng, tiếp đến là Bộ Công an với 34.100 tỷ đồng và Bộ Xây dựng với 21.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô giải ngân lớn không đồng nghĩa với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao hay điểm đánh giá tiến độ dẫn đầu.

Theo kết quả chấm điểm của Bộ Tài chính, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương thuộc nhóm thực hiện kế hoạch vốn năm 2026 rất tốt.

Trong nhóm bộ, cơ quan trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng đạt 100 điểm. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 98,79 điểm, Bộ Công Thương đạt 93,62 điểm.

Ở khối địa phương, Điện Biên đứng đầu với 100 điểm. Hải Phòng đạt 99,97 điểm, Cà Mau đạt 98,03 điểm, Gia Lai đạt 97,97 điểm và Khánh Hòa đạt 97,67 điểm.

Các địa phương Lào Cai, Bắc Ninh, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An và Đồng Nai cũng nằm trong nhóm được đánh giá rất tốt.

Như vậy, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về giá trị giải ngân, nhưng Điện Biên mới là địa phương đạt điểm đánh giá cao nhất về kết quả thực hiện kế hoạch vốn năm 2026.

Bên cạnh kết quả giải ngân, Bộ Tài chính cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn.

Tổng số vốn đầu tư công đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết đạt 1.004.348,6 tỷ đồng. Nếu không tính phần kế hoạch vốn do địa phương giao tăng, số vốn được phân bổ chi tiết là 948.056,2 tỷ đồng, tương đương 99,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù vậy, vẫn còn 7.811,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 0,8% kế hoạch. Số vốn này thuộc 5 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương.

Theo báo cáo, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chưa hoàn tất giao kế hoạch vốn trung hạn và một số vấn đề về chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng trường học tại khu vực biên giới cũng như vốn bổ sung.

Về tiến độ giải ngân, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung cả nước. Ngược lại, 25 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân.

Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nằm trong nhóm có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa ghi nhận khối lượng giải ngân theo đánh giá tiến độ của báo cáo.

Kết quả chấm điểm thực hiện kế hoạch vốn năm 2026 cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Có 4 bộ, cơ quan trung ương và một địa phương thuộc nhóm thực hiện chưa tốt. Cụ thể, Đại học Quốc gia TP.HCM đạt 50,32 điểm; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đạt 50 điểm; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 38,47 điểm. Cao Bằng là địa phương duy nhất trong nhóm này, với 57,59 điểm...

Trong những tháng cuối năm, việc hoàn tất phân bổ số vốn còn lại, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị chậm giải ngân sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định là 1.105.823,4 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, sau khi trừ các khoản chưa giao chi tiết, là 955.867,4 tỷ đồng.