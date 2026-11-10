10 tháng, DMX hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu

Sơ đồ giá cổ phiếu DMX trên TradingView.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng năm 2026.

Theo đó, DMX ghi nhận doanh thu lũy kế 10 tháng đạt 112.430 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 92% kế hoạch doanh thu cả năm là 122.500 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 10, doanh thu đạt hơn 12,9 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm, tăng 4% so với tháng trước.

Theo DMX, tăng trưởng lan tỏa trên mọi chuỗi và ngành hàng, đến từ cửa hàng hiện hữu thay vì mở mới (SSSG 29%). Cụ thể, trả chậm 0% lãi suất và dịch vụ hậu mãi mở rộng thúc đẩy sức mua trong bối cảnh giá bán tăng mà không cần đẩy mạnh chiết khấu doanh thu từ trả chậm tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, nâng tỷ trọng trả chậm lên 39% (10 tháng 2025: 33%). Ngoài ra, động lực còn đến từ mở rộng danh mục sản phẩm và thị phần Apple tăng qua TopZone.

Cũng theo DMX, toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng trưởng doanh thu 28% đến 34% dù không mở cửa hàng mới, trong đó TopZone tăng mạnh nhất, tăng 34% nhờ điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, cùng iPhone 18 series và iPhone Duo giao hàng trong tháng 10. Các ngành hàng chính khác tăng 10% đến 50% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu là Máy lạnh và Gia dụng.

Về triển vọng quý 4/2026, DMX kỳ vọng mùa iPhone 18/Duo, Black Friday và mùa mua sắm cuối năm, hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 10, Điện Máy Xanh có 1.998 cửa hàng, giảm 10 điểm bán so với đầu năm. Chuỗi Thế Giới Di Động còn 920 cửa hàng, giảm 7 điểm bán, trong khi TopZone có 86 cửa hàng, tăng thêm một điểm bán.