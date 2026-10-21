Diễn biến xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 10 ghi nhận sự cải thiện đáng kể của cán cân thương mại khi xuất khẩu tăng mạnh hơn nhập khẩu. Nhờ đó, mức nhập siêu lũy kế từ đầu năm giảm còn khoảng 17,6 tỷ USD.

10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 945 tỷ USD. Ảnh minh họa

Về cơ cấu mặt hàng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu với kim ngạch lũy kế đạt hơn 135 tỷ USD. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn.

Đứng thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 58,6 tỷ USD; tiếp đến là điện thoại các loại và linh kiện, đạt 54,3 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ba nhóm hàng này đạt 248,2 tỷ USD, tương đương 53,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Ở nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, thủy sản và rau quả tiếp tục duy trì kết quả tích cực.

Trong nửa đầu tháng 10, xuất khẩu thủy sản đạt gần 600 triệu USD, đưa kim ngạch lũy kế lên hơn 9,7 tỷ USD. Xuất khẩu rau quả đạt khoảng 500 triệu USD trong kỳ, nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên gần 7,8 tỷ USD, xuất khẩu cà phê đạt 6,8 tỷ USD, trong khi hạt điều mang về gần 4,1 tỷ USD.