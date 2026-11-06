10 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón hơn 30 triệu lượt khách du lịch

Thủ đô Hà Nội ước đón 30,36 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa).

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, Thủ đô ước đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4%, gồm 5,34 triệu lượt khách lưu trú; khách nội địa đạt 22,78 triệu lượt, tăng 2,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.240 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Hai tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, tập trung vào sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các sự kiện lễ hội

Nhiều tour, sản phẩm trải nghiệm được giới thiệu như “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tour Chùa Hương, Thăng Long tứ trấn, “Hoàng hôn sông Hồng”; các chương trình nghệ thuật tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, biểu diễn Tinh hoa Bắc Bộ và múa rối nước Thăng Long.

Đáng chú ý, từ nay đến cuối năm, thành phố tổ chức một số sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch như Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 (11-28/11), Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 (21-24/11) và Không gian quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (27/11-2/12).

Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi về phòng nghỉ, ẩm thực, nghỉ dưỡng cuối tuần, tiệc Giáng sinh, chào đón năm mới và dịch vụ dành cho khách đoàn, khách doanh nghiệp.

Cùng với kích cầu, ngành du lịch Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại các điểm đến. Hiện thành phố có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch, trong đó 59 điểm được UBND thành phố công nhận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý điểm đến tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách, phát triển sản phẩm mới gắn với giá trị văn hóa, lịch sử, làng nghề và sinh thái.

Đặc biệt, Sở đã tuyên truyền, cảnh báo về tour du lịch “0 đồng”; đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải công khai thông tin chương trình, giá dịch vụ, bảo đảm quyền lợi khách hàng, không tổ chức tour “0 đồng” nhằm trục lợi thông qua hoạt động bán hàng.