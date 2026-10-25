Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình bị đình chỉ vì vi phạm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là bước cải cách nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, thay đổi này không đồng nghĩa với việc nới lỏng điều kiện an toàn. Người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình phải trực tiếp tổ chức khắc phục vi phạm, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn trước khi hoạt động trở lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện.