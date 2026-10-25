10 tấm gương xuất sắc tiêu biểu khơi nguồn cho hàng vạn thành tích sáng kiến mới

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Lễ Tuyên dương. (Ảnh: Dương Dũng).

Nhằm tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Chương trình “Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Dương Dũng)

Phát biểu khai mạc Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, có những công việc mỗi ngày vẫn lặng lẽ diễn ra và tạo ra những thành quả hiện diện trong cuộc sống. Phía sau những công việc bình dị ấy là những con người tận tụy với nghề, chắt chiu từng cơ hội học hỏi và luôn sáng tạo để làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày.

10 gương mặt công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 thuộc 5 nhóm lĩnh vực được tôn vinh là hiện thân sinh động cho bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, trí tuệ, sức sáng tạo và trái tim nhân ái của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

10 cá nhân tiêu biểu gồm:

1. Anh Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam).

Anh Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) được vinh danh tại buổi lễ.

2. Anh Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam).

Anh Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) được vinh danh tại buổi lễ.

3. Anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa).

Anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa) được vinh danh tại buổi lễ.

4. Anh Nguyễn Thành Ngôn - Công ty Cổ phần Nam Việt (LĐLĐ tỉnh An Giang).

Anh Nguyễn Thành Ngôn - Công ty Cổ phần Nam Việt (LĐLĐ tỉnh An Giang) được vinh danh tại buổi lễ.

5. Chị Trần Thị Vân - Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam).

Chị Trần Thị Vân - Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam) được vinh danh tại buổi lễ.

6. Chị Huỳnh Thị Lý - Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh)

Chị Huỳnh Thị Lý - Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh) được vinh danh tại buổi lễ.

7. Anh Nguyễn Đức Toàn - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh (LĐLĐ tỉnh Cà Mau)

Anh Nguyễn Đức Toàn - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh (LĐLĐ tỉnh Cà Mau) được vinh danh tại buổi lễ.

8. Anh Nguyễn Đức Hưng - Công ty TNHH ChangShin Việt Nam (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai)

Anh Nguyễn Đức Hưng - Công ty TNHH ChangShin Việt Nam (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai) được vinh danh tại buổi lễ.

9. Anh Nguyễn Văn Cung - Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel (Ban Công đoàn Quốc phòng)

Anh Nguyễn Văn Cung - Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel (Ban Công đoàn Quốc phòng) được vinh danh tại buổi lễ.

10. Anh Nguyễn Đức Quyền - Công ty TNHH TOTO Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hà Nội)

Anh Nguyễn Đức Quyền - Công ty TNHH TOTO Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hà Nội) được vinh danh tại buổi lễ.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Các lãnh đạo, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các công nhân tiêu biểu.

10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc tại lễ tuyên dương.

Chia sẻ tại chương trình, Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) cho biết, với một người công nhân gắn bó với lao động sản xuất, việc được vinh danh tại một chương trình lớn như thế này là niềm vinh dự và tự hào sâu sắc.

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Dương Dũng).

“Chương trình có ý nghĩa rất lớn, tạo động lực để đội ngũ công nhân, người lao động ngành Than tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, chúng tôi luôn xác định phải đặt công tác an toàn lên hàng đầu” - anh Duẩn nói.

Chia sẻ về động lực sáng tạo, anh Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) cho hay, mỗi ngày làm việc đều là cơ hội để tìm ra những điểm chưa phù hợp trong thực tế. Khi nhận diện được vấn đề, điều quan trọng là kiên trì nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra giải pháp.

Theo anh, sự đột phá bắt đầu từ tinh thần không ngừng học hỏi, giữ vững đam mê và tận tâm với công việc. “Tôi tin rằng khi chúng ta dốc hết sức mình thì không gì là không thể”, anh Vương chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Quyền - Công ty TNHH TOTO Việt Nam (LĐLĐ Thành phố Hà Nội) - là đại biểu trẻ tuổi nhất cho biết, thành tích đạt được là kết quả của quá trình kiên trì nỗ lực, không ngừng học hỏi và sáng tạo từ những điều nhỏ nhất trong suốt 3 năm.

“Tôi mong muốn các bạn trẻ Việt Nam hãy mạnh dạn học nghề, nâng cao tay nghề và tự tin xây dựng tương lai vững chắc trên chính nghề nghiệp mình đã chọn”, anh Quyền gửi gắm.

Với anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa), tay nghề vững vàng và sự trân trọng từ đồng nghiệp không thể có được trong ngày một ngày hai. Những giá trị ấy được tích lũy qua từng đường hàn, từng lần sửa lỗi và quá trình kiên trì học hỏi mỗi ngày.

“Dù bản thân không gặp nhiều may mắn, nhưng chính tình yêu nghề và niềm đam mê trong công việc đã giúp tôi vững vàng vượt qua mọi nghịch cảnh”, anh Hiến chia sẻ.

Cùng chung tinh thần tận tụy với nghề, chị Trần Thị Vân - công nhân vận hành máy may công nghiệp, Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam) - nhắn nhủ người trẻ hãy nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào với công việc ngay từ khi lựa chọn nghề nghiệp.

Theo chị Vân, khi làm việc bằng cả trái tim, luôn sáng tạo và tận tụy, mỗi người lao động sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Đất nước đang cần những công nhân có tay nghề, trách nhiệm và tinh thần cống hiến như vậy.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: