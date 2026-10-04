10 tác phẩm sách khoa học công nghệ xuất sắc được tôn vinh

Giải Nhất thuộc về bộ "Sách Đỏ Việt Nam". Ảnh: LV

Trong năm đầu tiên ra mắt, giải thưởng đã chọn ra 10 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, trong đó giải Nhất thuộc về bộ "Sách Đỏ Việt Nam".

Giải thưởng được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án tổ chức Giải thưởng đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2026.

Sự kiện hướng tới việc tôn vinh các tác phẩm, bộ sách tiêu biểu có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và sức lan tỏa; ghi nhận đóng góp của các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và những người làm công tác xuất bản, đồng thời đưa tri thức khoa học - công nghệ đến gần hơn với xã hội.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, chương trình đã thu hút 329 tác phẩm từ hơn 40 nhà xuất bản và các đơn vị liên kết gửi tham dự. Theo cơ cấu dự kiến, giải thưởng có 22 giải (gồm 11 giải cho sách in và 11 giải cho sách điện tử), nhưng trên tinh thần dựa trên chất lượng, tính mới và giá trị ứng dụng thực tế, Hội đồng đã chấm chọn và trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất (gồm 9 sách in và 1 sách điện tử).

10 giải thưởng được công bố bao gồm: 1 Giải Nhất: Bộ "Sách Đỏ Việt Nam" (gồm 2 tập: Tập 1 – Động vật do GS.TS. Nguyễn Quảng Trường chủ biên; Tập 2 – Thực vật và nấm do GS.TS. Trần Thế Bách, TS. Nguyễn Thế Cường, TS. Đỗ Văn Hải và TS. Bùi Hồng Quang đồng chủ biên), do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

Ba Giải Nhì: "AI và con người" – GS.TSKH. Hồ Tú Bảo (NXB Khoa học – Công nghệ – Truyền thông). Đây cũng là tác phẩm sách điện tử duy nhất được trao giải năm nay; "Bình dân học vụ số – Kỹ năng số cơ bản" – TS. Trần Văn Khải (NXB Khoa học – Công nghệ – Truyền thông); "Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số" – PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Ba Giải Ba: "Cấp cứu ngoại viện" – PGS.TS. Hoàng Bùi Hải chủ biên (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, liên kết với Công ty Cổ phần In sách Việt Nam); "Lịch sử chữ quốc ngữ (1615–1919)" – TS. Phạm Thị Kiều Ly (NXB Văn học, liên kết với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam); "An toàn điện hạt nhân" – GS.TS. Phạm Duy Hiển (NXB Khoa học – Công nghệ – Truyền thông).

Ba Giải Khuyến khích: "Cẩm nang sử dụng kháng sinh trong bệnh viện" – TS.BS. Nguyễn Đức Long, PGS.TS. Trần Ngọc Sơn (NXB Y học, liên kết với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn); "Tầm nhìn cải cách cho quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam – Nuôi dưỡng tương lai, tái lập trật tự nhân văn trong quy hoạch" – David Ching Heng Hoe, Trương Nam Thuận, Nguyễn Văn Vương, Lê Anh Dũng (NXB Xây dựng); "Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông" – Jean Tirole, dịch giả Phùng Quang Hưng (NXB Thế giới, liên kết với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam).

Các tác phẩm đoạt giải năm nay phủ rộng trên nhiều lĩnh vực từ khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, kinh tế đến khoa học xã hội và kỹ năng số. Việc vinh danh các tác phẩm này không chỉ ghi nhận công sức của đội ngũ tác giả, các nhà xuất bản mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu - xuất bản - ứng dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.