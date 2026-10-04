10 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao Giải Nhất cho bộ Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Truyền thông KHCN

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách tiêu biểu, đồng thời ghi nhận đóng góp của các tác giả, nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản. Giải thưởng được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Tổ chức, ngay trong năm đầu tiên, giải thưởng đã thu hút 329 tác phẩm của hơn 40 nhà xuất bản, tổ chức và đối tác liên kết gửi tham dự. Các tác phẩm được xem xét trên các tiêu chí về giá trị khoa học, tính mới, khả năng ứng dụng và chất lượng xuất bản.

Trên cơ sở kết quả chấm chọn, Ban Tổ chức quyết định trao 10 giải, gồm 9 tác phẩm sách in và 1 tác phẩm sách điện tử. Trong đó có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Thu Hằng

Giải Nhất được trao cho bộ Sách Đỏ Việt Nam, gồm hai tập: Tập 1 – Động vật, do GS.TS Nguyễn Quảng Trường chủ biên; Tập 2 – Thực vật và nấm, do GS.TS Trần Thế Bách, TS Nguyễn Thế Cường, TS Đỗ Văn Hải và TS Bùi Hồng Quang đồng chủ biên. Bộ sách do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

Ba Giải Nhì thuộc về: AI và con người của GS.TSKH Hồ Tú Bảo; Bình dân học vụ số – Kỹ năng số cơ bản của TS Trần Văn Khải; Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số của PGS.TS Vũ Thanh Sơn. Trong đó, AI và con người là tác phẩm sách điện tử duy nhất được trao giải năm nay.

Ba giải Ba được trao cho Cấp cứu ngoại viện của PGS.TS Hoàng Bùi Hải (chủ biên); Lịch sử chữ quốc ngữ (1615–1919) của TS Phạm Thị Kiều Ly; An toàn điện hạt nhân của GS.TS Phạm Duy Hiển.

Các tác giả nhận Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Truyền thông KHCN

Ba giải Khuyến khích thuộc về: Cẩm nang sử dụng kháng sinh trong bệnh viện của TS.BS Nguyễn Đức Long và PGS.TS Trần Ngọc Sơn; Tầm nhìn cải cách cho quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam – Nuôi dưỡng tương lai, tái lập trật tự nhân văn trong quy hoạch của David Ching Heng Hoe, Trương Nam Thuận, Nguyễn Văn Vương, Lê Anh Dũng và Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông của Jean Tirole, dịch giả Phùng Quang Hưng.

Các tác phẩm được trao giải năm nay trải rộng từ khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, kinh tế, khoa học xã hội đến kỹ năng số và chuyển đổi số. Sự đa dạng về lĩnh vực và loại hình xuất bản cho thấy vai trò của sách trong kết nối tri thức khoa học với thực tiễn, phổ biến kết quả nghiên cứu và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Các tác phẩm đoạt giải Nhì, Ba và Khuyến khích. Ảnh: Thu Hằng

Theo Ban Tổ chức, thông qua việc lựa chọn và tôn vinh các tác phẩm có chất lượng, giải thưởng góp phần phổ biến tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đồng thời khuyến khích các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng.