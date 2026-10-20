10 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham gia đánh giá, phân hạng đợt này có 10 sản phẩm của 9 chủ thể đăng ký; trong đó, 9 sản phẩm mới và 1 sản phẩm đánh giá lại. Sản phẩm do 4 xã đề xuất, gồm: Tuần Giáo, Mường Phăng, Thanh An và Mường Mùn. Các sản phẩm tham gia đánh giá thuộc 5 nhóm, gồm: Thực phẩm tươi sống; thực phẩm thô, sơ chế; thực phẩm chế biến; đồ uống có cồn và cà phê, ca cao. Trong đó, có nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như nho hạ đen Mường Phăng, gạo nếp tan Mường Phăng, mật ong rừng Mường Phăng, miến dong khoai sâm, dầu mắc ca Việt Hà, rượu ngô Hoa Ban và cà phê phin giấy HK14.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định sơ bộ của Tổ tư vấn, các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét hồ sơ, đánh giá và chấm điểm từng sản phẩm theo quy định. Kết quả, cả 10 sản phẩm đều đủ điều kiện đánh giá, chấm điểm và phân hạng; trong đó, 1 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Đại biểu tham quan các sản phẩm đăng ký OCOP.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP không chỉ ghi nhận nỗ lực của các chủ thể trong phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương, mà còn góp phần xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về chất lượng, mẫu mã, bao bì và khả năng cạnh tranh. Qua đó, thúc đẩy nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.