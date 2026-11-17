Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 16/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết một nhóm gồm 10 quốc gia trong khu vực đã ủng hộ kế hoạch do Tehran đề xuất nhằm mở lại eo biển Hormuz, trong khuôn khổ các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến với Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại Islamabad sau khi tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO), Ngoại trưởng Araghchi nêu rõ: “Cuộc họp đã có phản ứng tích cực và thông qua việc ủng hộ kế hoạch do Iran đề xuất, cụ thể là kế hoạch 2 ngày, bày tỏ hy vọng kế hoạch này sẽ dẫn tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và dứt khoát."

Cuộc họp có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ Iran, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Kazakhstan, Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar cho biết ông đã có các cuộc thảo luận “rất thẳng thắn, rất cởi mở” với người đồng cấp Iran, đồng thời xác nhận Tehran đã đưa ra đề xuất kéo dài 2 ngày với Mỹ. Tuy nhiên, phía Washington vẫn chưa phản hồi đề xuất này.

Ông Dar cho biết: “Tôi tin rằng hy vọng trong thời gian rất sớm, chúng ta sẽ nhận được phản hồi từ phía bên kia."

Bộ Ngoại giao Iran thông báo Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để thảo luận về “những nỗ lực chính trị và ngoại giao mới nhất... nhằm duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực”./.