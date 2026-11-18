Sáng 18/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Na Hang (Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân 19 tuổi, trú tại xã Thượng Nông, trong tình trạng tím tái, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, hai đồng tử giãn.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu lập tức triển khai hồi sinh tim phổi tích cực, gồm ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch và sốc điện theo chỉ định.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Sau khoảng 10 phút cấp cứu khẩn trương, bệnh nhân có mạch trở lại. Đây là dấu hiệu quan trọng trong quá trình hồi sức, giúp người bệnh có thêm cơ hội duy trì sự sống.

Hiện nam thanh niên đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết động. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và thực hiện hồi sức toàn diện.

Ngừng tuần hoàn là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Việc phát hiện sớm, nhanh chóng ép tim, hỗ trợ hô hấp và triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cứu sống người bệnh.