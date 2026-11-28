Tại phiên thảo luận “Từ chiến lược đến hành động: Doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ dữ liệu và củng cố năng lực chống chịu số” trong khuôn khổ Cyber Wellness Summit 2026 do VNPT Cyber Immunity tổ chức, các chuyên gia cho rằng ứng phó sự cố không thể bắt đầu bằng việc tìm người chịu trách nhiệm hay chờ hệ thống khôi phục. Doanh nghiệp phải có sẵn kịch bản, phân định quyền quyết định và thường xuyên diễn tập để các bộ phận có thể lập tức phối hợp khi rủi ro xảy ra.

10 phút gián đoạn có thể kích hoạt khủng hoảng

Chia sẻ tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Quản lý rủi ro và Tuân thủ công nghệ, Techcombank, cho biết các tổ chức tài chính phải xây dựng kịch bản ứng phó theo từng mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Quản lý rủi ro và Tuân thủ công nghệ, Techcombank đưa ra ví dụ hệ thống bị gián đoạn làm chủ đề trao đổi tạo chương trình.

Với một công ty chứng khoán bị tấn công mã hóa dữ liệu, khiến dịch vụ công nghệ thông tin gián đoạn và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, doanh nghiệp cần xác định rõ các ngưỡng xử lý: sau 10 phút, 30 phút hay 24 giờ thì phải kích hoạt phương án nào.

“Ví dụ quá 10 phút hệ thống bị gián đoạn dịch vụ là đã kích hoạt khủng hoảng”, bà Phương nêu tình huống minh họa.

Theo bà, khi khủng hoảng xảy ra, trách nhiệm không chỉ thuộc về bộ phận công nghệ hay an ninh thông tin. Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp phải tham gia chỉ đạo; bộ phận truyền thông cần có người phụ trách để bảo vệ uy tín tổ chức; đội ngũ công nghệ và an ninh thông tin phải sẵn sàng xử lý sự cố. Hoạt động giám sát an ninh thông tin được duy trì 24/7, vì vậy những người có trách nhiệm cần có khả năng tham gia ngay khi quy trình khủng hoảng được kích hoạt.

Bà Phương nhấn mạnh: " Người có trách nhiệm cần có khả năng tham gia ngay khi quy trình khủng hoảng được kích hoạt".

Điều quan trọng là các vai trò này phải được xác định từ trước, thay vì đến khi hệ thống bị tấn công mới bắt đầu tìm người có thẩm quyền ra quyết định. Trong tình huống một nền tảng quan trọng bị xâm nhập, doanh nghiệp có thể phải cân nhắc giữa việc tiếp tục duy trì hoạt động và tạm dừng hệ thống để ngăn rủi ro lan rộng. Quyết định đó cần dựa trên mức độ ảnh hưởng và cơ chế phân quyền đã được thống nhất.

Tuy nhiên, áp lực xử lý không chỉ nằm ở việc khôi phục hệ thống. Bà Trần Khánh Linh, Giám đốc Bộ phận Bảo vệ dữ liệu, ACB, lưu ý doanh nghiệp còn phải đối mặt với một “đồng hồ pháp lý” khi xảy ra sự cố liên quan đến dữ liệu cá nhân.

“Đồng hồ 72 giờ để thông báo cho Bộ Công an sẽ tích tắc đếm ngược từ khi phát hiện sự cố”, bà Linh chia sẻ.

Theo chia sẻ của bà Linh, doanh nghiệp cần báo cáo Bộ Công an trong vòng 72 giờ khi xảy ra sự cố dữ liệu theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, việc xác định nguyên nhân gốc rễ về kỹ thuật có thể mất vài ngày. Vì vậy, doanh nghiệp không thể chờ điều tra xong toàn bộ sự cố mới bắt đầu thực hiện các bước cần thiết.

Để tránh bị động, ngoài việc xác định máy chủ nào bị tấn công, doanh nghiệp cần nhanh chóng khoanh vùng dữ liệu bị ảnh hưởng và xác định có bao nhiêu chủ thể dữ liệu liên quan. Đây là cơ sở để lãnh đạo quyết định tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh có kiểm soát hay phải tạm dừng nhằm ngăn chặn rủi ro tiếp diễn.

Không thể chờ sự cố mới diễn tập

Theo ông Hồ Trọng Đạt, Phó Giám đốc VNPT Cyber Immunity, năng lực ứng phó trong 24 giờ đầu không thể hình thành trong một sớm một chiều. Doanh nghiệp phải chuẩn bị từ trước thông qua các kịch bản và hoạt động diễn tập thường xuyên, từ diễn tập trên bàn giấy đến mô phỏng tình huống tấn công trên hệ thống mạng.

Ông Đạt cho biết tại VNPT, mỗi năm đơn vị tổ chức hai đợt diễn tập toàn hệ thống cho cả khối công nghệ thông tin và an ninh viễn thông. Qua đó, đội ngũ kỹ thuật được rèn luyện khả năng xử lý tình huống, thực hiện theo quy trình đã định và rút ngắn thời gian phản ứng khi sự cố thực sự xảy ra.

Theo ông Hồ Trọng Đạt, Phó Giám đốc VNPT Cyber Immunity, năng lực ứng phó trong 24 giờ đầu không thể hình thành trong một sớm một chiều.

Đồng quan điểm, bà Thu Phương cho rằng diễn tập không chỉ dừng ở việc xây dựng kế hoạch. Doanh nghiệp cần đưa từng kịch bản vào thực hành, xác định rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận, sau đó đánh giá lại để rút kinh nghiệm. Việc này phải được thực hiện liên tục, bởi các mối đe dọa và rủi ro luôn thay đổi.

Trong khi đó, ông Phạm Duy Hưng, chuyên gia tư vấn giải pháp Data và AI, IBM Việt Nam, nhận định nhiều doanh nghiệp vẫn có tâm lý chờ đến khi sự cố xảy ra mới bắt đầu triển khai phương án bảo vệ. Những số liệu thống kê sau sự cố phần nào phản ánh việc tổ chức chưa chuẩn bị đầy đủ, dù đã nhận diện được rủi ro nhưng còn lúng túng về cách bắt đầu, cách triển khai và người chịu trách nhiệm.

Từ góc độ quản trị, bà Khánh Linh cho rằng doanh nghiệp cần làm chủ dữ liệu, phân loại dữ liệu nhạy cảm, kiểm soát luồng dữ liệu và xóa những dữ liệu đã hết thời hạn lưu trữ. Cùng với đó là tự động hóa quy trình thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu và rà soát các sản phẩm AI ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ kiểm tra khi sản phẩm đã đưa vào sử dụng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh bảo vệ dữ liệu không thể là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ hay pháp chế. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số và AI, năng lực bảo vệ dữ liệu cần được xem là một phần trong năng lực vận hành và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.