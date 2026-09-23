10 Phong tục 'kỳ quặc' tại Nhật Bản khiến du khách lần đầu ghé thăm phải ngỡ ngàng

1. Con số 4 - Điềm xui xẻo cần tuyệt đối tránh

Trong tiếng Nhật, số 4 được phát âm là “Shi” (四), đồng âm với từ “Cái chết” (死). Tương tự như con số 13 trong quan niệm phương Tây, người Nhật rất kiêng kỵ số 4. Khi mua quà tặng hoặc mừng tuổi, bạn tuyệt đối không nên tặng bộ quà gồm 4 món đồ, vì điều này được xem là lời nguyền rủa hoặc mang lại điềm xấu cho người nhận.

2. Xì mũi nơi công cộng bị coi là hành vi mất vệ sinh

Người Nhật coi hành động xì mũi nơi công cộng là thiếu lịch sự. Ảnh minh họa

Xì mũi tại các khu vực công cộng như trên tàu điện, quán ăn hay đường phố bị người Nhật coi là hành động thiếu lịch sự và không đảm bảo vệ sinh. Người dân địa phương thường có thói quen xì mũi ở những nơi riêng tư như nhà vệ sinh. Trong trường hợp bất khả kháng, bạn nên cố gắng thao tác nhẹ nhàng và hạn chế tối đa tiếng động.

3. Văn hóa nói "KHÔNG" với tiền boa (Tip)

Người Nhật luôn nói "không" với tiền boa

Khác với văn hóa dịch vụ tại các nước phương Tây, việc đưa tiền boa cho nhân viên phục vụ tại Nhật Bản không được hoan nghênh, thậm chí trong một số trường hợp còn bị xem là sự thiếu tôn trọng. Người Nhật coi việc phục vụ tận tâm là trách nhiệm tiêu chuẩn đã bao gồm trong chi phí dịch vụ. Nếu bạn cố tình để lại tiền thừa, nhân viên có thể đuổi theo để trả lại. Nếu muốn thể hiện sự trân trọng, một lời cảm ơn chân thành hoặc một món quà nhỏ (như hộp kẹo) sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

4.Vừa đi vừa ăn - Thói quen kém duyên trên đường phố

Mặc dù nhịp sống hiện đại đã cởi mở hơn, thói quen vừa đi vừa ăn uống vẫn bị coi là hành vi thiếu lịch sự tại Nhật Bản. Phần lớn người dân sẽ đứng ăn ngay tại khu vực quầy hàng, trước máy bán hàng tự động hoặc ngồi ở những nơi quy định. Việc vừa di chuyển vừa cầm đồ ăn không chỉ gây mất mỹ quan mà còn dễ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

5. Oshiya - Nghề "đẩy người" độc nhất vô nhị trên tàu điện

Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, hệ thống giao thông công cộng tại các thành phố lớn như Tokyo luôn trong tình trạng quá tải. Để đảm bảo tàu chạy đúng giờ và cửa tàu đóng an toàn, các ga tàu sử dụng lực lượng nhân viên đặc biệt gọi là Oshiya (người đẩy). Họ có nhiệm vụ hỗ trợ "đẩy" hành khách vào bên trong toa tàu một cách an toàn trước khi tàu chuyển lăn bánh.

6.Văn hóa gục đầu ngủ trên tàu điện ngầm

Luôn bắt gặp hình ảnh gục đầu ngủ trên những chuyến tàu điện. Ảnh minh họa

Sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, nhiều người Nhật thường tranh thủ chợp mắt trên chuyến tàu điện trở về nhà. Việc một hành khách vô tình ngủ gục và tựa đầu vào vai người bên cạnh là điều khá phổ biến và thường được cộng đồng cảm thông, chia sẻ thay vì coi là hành vi quấy rối hay bất lịch sự.

7. Quy tắc đi dép khắt khe từ phòng khách đến nhà vệ sinh

Sự phân chia giữa không gian "sạch" (trong nhà) và "bẩn" (bên ngoài) rất được coi trọng tại Nhật. Việc tháo giày và thay sang dép đi trong nhà là bắt buộc tại các gia đình, nhà hàng truyền thống, đền chùa và một số bảo tàng. Đặc biệt, người Nhật chuẩn bị riêng một đôi dép chuyên dụng chỉ dùng trong nhà vệ sinh. Du khách cần lưu ý thay dép trước khi vào và đổi lại dép đi trong nhà ngay khi bước ra ngoài.

8. Văn hóa tặng quà khi đến thăm nhà

Phong tục tặng quà khi đến thăm nhà của người Nhật. Ảnh minh họa

Nếu được một người Nhật mời đến nhà chơi, bạn nên chuẩn bị một món quà nhỏ, ưu tiên các loại bánh kẹo hoặc đặc sản địa phương được gói bọc chỉn chu, đẹp mắt. Bên cạnh đó, việc chủ động đưa quà cho gia chủ trước và đón nhận quà từ người khác bằng cả hai tay là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp tại đây.

9. Không bao giờ tự rót đồ uống cho chính mình

Trong các buổi tiệc hoặc cuộc nhậu, việc tự rót nước hoặc rượu vào ly của mình bị xem là thiếu lịch sự. Quy tắc đúng là bạn hãy chủ động rót đồ uống cho những người xung quanh và đợi ai đó rót lại cho mình để "trả lễ". Ngoài ra, mọi người phải đợi sau khi tất cả cùng hô "Kanpai!" (Nâng ly) mới bắt đầu uống.

10. Húp mì xì xụp - Lời khen dành cho đầu bếp

Khác với quy chuẩn ăn uống của nhiều quốc gia, việc tạo ra tiếng húp xì xụp khi ăn các món mì nóng như Ramen, Soba hay Udon tại Nhật Bản lại là biểu hiện của sự lịch sự. Tiếng động này thể hiện rằng bạn đang thưởng thức món ăn một cách ngon miệng, đồng thời việc húp không khí cùng nước dùng giúp làm giảm độ nóng của mì khi đưa vào miệng.

Nhập gia tùy tục luôn là chiếc "chìa khóa vàng" cho mọi chuyến hành trình. Dù những phong tục trên có thể khác biệt so với thói quen sinh hoạt của du khách quốc tế, nhưng chính chúng đã tạo nên một xã hội Nhật Bản trật tự, văn minh và đầy bản sắc. Việc ghi nhớ và tôn trọng các quy tắc địa phương sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.