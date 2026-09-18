10 phim Hoa ngữ nổi bật sắp gia nhập đường đua màn ảnh

Màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới tiếp tục có nhiều dự án đáng chú ý, trải dài từ cổ trang phá án, trùng sinh, gia đấu đến tình cảm đô thị, huyền nghi và chính kịch. Hàng loạt cái tên được khán giả quan tâm như Hứa Khải, Vương Sở Nhiên, Đặng Ân Hi, Trương Tịnh Nghi hay Hồ Ca đều có dự án mới, tạo nên bức tranh đa dạng về đề tài và phong cách kể chuyện. Trong số này, Vân Tước Khiếu Thiên Lục đã chính thức lên sóng từ ngày 14/9, trong khi nhiều tác phẩm khác vẫn đang chờ lịch phát hành.

1. Thiên Đô Dị Văn Lục

Thiên Đô Dị Văn Lục (tên khác: Thính Phong Lệnh) thuộc thể loại cổ trang, trinh thám, phá án, với sự tham gia của Hứa Khải, Ngụy Triết Minh, Trương Tuệ Văn và Hạc Nam, dự kiến phát sóng trên MangoTV và Hồ Nam Vệ Thị. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết suy luận cổ đại Đường Án Vô Danh của tác giả Viễn Ninh, xoay quanh Sử Vô Danh (Hứa Khải), một huyện lệnh huyện Bình An sau đó được điều chuyển tới Đại Lý Tự ở Trường An. Tại kinh đô, anh liên tục vướng vào những vụ án kỳ bí và cùng Lý Trung Khanh, Đại Lý Tự Khanh Tô Tuyết Lâu (Ngụy Triết Minh) lần theo manh mối để phá giải các vụ án mạng. Bên cạnh tuyến phá án, câu chuyện còn mở ra những bí mật liên quan đến thân phận và các mối quan hệ giữa những nhân vật trong kinh thành.

2. Minh Nguyệt Lục

Minh Nguyệt Lục là dự án cổ trang kết hợp trùng sinh, quyền mưu và tình cảm, với Vương Sở Nhiên và Tân Vân Lai đảm nhận vai chính, dự kiến phát sóng trên MangoTV và Hồ Nam Vệ Thị. Phim được cải biên từ tiểu thuyết Trở Về Trước Khi Chồng Tự Cung của tác giả Mộ Lan Chu, lấy bối cảnh biến cố Canh Tuất thời Minh. Ngụy Thái Vi (Vương Sở Nhiên) xuất thân từ một gia đình y khoa nhưng gia tộc bị gian thần hãm hại dẫn đến thảm kịch. Sau khi tiến cung để tìm cách báo thù và trải qua một đời đầy bi kịch, cô bất ngờ trùng sinh, mang theo ký ức của kiếp trước để thay đổi vận mệnh. Lần này, Ngụy Thái Vi quyết tâm ngăn Uông Đại Hạ (Tân Vân Lai) tự cung nhập cung làm thái giám, đồng thời tìm cách lật lại oan án của gia tộc, đưa câu chuyện vào hành trình đấu trí giữa tình cảm cá nhân và những biến động quyền lực.

3. Kháp Phùng Xuân

Kháp Phùng Xuân (tạm dịch: Đúng Độ Xuân Về) là tác phẩm cổ trang, gia đấu và tình cảm với Đặng Ân Hi và Đổng Tư Thành đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Sinh Tồn Của Thứ Nữ của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương, dự kiến phát sóng trên MangoTV. Nhân vật trung tâm là Dương Thiện Hành (Đặng Ân Hi), một thứ nữ trong gia đình tại Tô Châu, phải tìm cách sinh tồn giữa những quy tắc khắt khe, sự chèn ép và những toan tính trong đại trạch. Trong hoàn cảnh đó, cô gặp Hứa Phượng Giai (Đổng Tư Thành), một thiếu niên tướng quân có thân phận hiển hách nhưng tính cách lạnh lùng. Từ sự dè chừng và hiểu lầm ban đầu, hai người dần trở thành đồng minh, cùng đối mặt với những sóng ngầm trong gia tộc cũng như biến động bên ngoài, qua đó phát triển mối quan hệ tình cảm giữa những cuộc đấu trí liên tiếp.

4. Châu Tước

Châu Tước là dự án cổ trang mang màu sắc nghịch tập, sảng kịch, với Đặng Khải và Hoàng Nghệ đóng chính, dự kiến phát sóng trên MangoTV và Hồ Nam Vệ Thị. Phim dựa trên nguyên tác của biên kịch Lâm Ngôn Niên, người từng viết Chấp Bút, xoay quanh chủ đề sang hèn đảo lộn và hành trình các nhân vật dùng bản lĩnh để phá vỡ thế cục đã được sắp đặt. Nam chính Thẩm Thanh Quyết (Đặng Khải) được xây dựng với nhiều thân phận khác nhau, trong đó có cả thân phận thấp kém như tiểu mã nô, trong khi Như Châu (Hoàng Nghệ) trở thành nhân vật quan trọng đồng hành cùng anh. Những thay đổi liên tục về thân phận và vị thế của hai nhân vật tạo nên trục chính cho câu chuyện, khi họ từng bước tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh và tự quyết định số phận.

5. Bảo Châu

Bảo Châu, tên khác Bảo Châu Chi Tuần Phu Ký, là dự án cổ trang của MangoTV với mô-típ cưới trước yêu sau, quy tụ Đại Lộ Oa và Lại Vĩ Minh trong vai chính. Kim Bảo Châu (Đại Lộ Oa) chịu cảnh bị người thân chèn ép sau khi cha qua đời nên chủ động tìm cách gả vào Tạ gia để thay đổi hoàn cảnh. Người cô lựa chọn là Tạ Nghiên (Lại Vĩ Minh), trưởng tử của một gia tộc vận chuyển đường thủy nổi tiếng, từng là thiên tài nhưng sau biến cố khiến hai chân tàn phế, trở nên buông thả và không có thiện cảm với Bảo Châu. Khi bước vào Tạ gia, Bảo Châu vừa phải đối phó với người chồng ngang ngược vừa phải đấu trí với những người thân có dã tâm, trong khi Tạ Nghiên cũng dần thay đổi cách nhìn về cô. Từ thế đối đầu ban đầu, cả hai cùng hợp sức giải quyết những mâu thuẫn trong gia tộc và dần hình thành tình cảm.

6. Hải Đường Xuân

Hải Đường Xuân thuộc dòng cổ trang, tranh quyền và ngược luyến tình thâm, với Hoàng Nghệ và Doãn Hạo Vũ đảm nhận vai chính, dự kiến phát sóng trên MangoTV. Phim xoay quanh một nữ thợ săn mang theo mối thâm thù, chủ động lấy bản thân làm mồi nhử để bước vào cuộc chơi quyền lực, trong khi nam chính do Doãn Hạo Vũ thủ vai lại là một quân cờ nguy hiểm trên bàn cờ này. Hai nhân vật bước vào mối quan hệ vừa đối đầu vừa hợp tác, liên tục đấu trí trong những tình huống mà tình cảm có thể trở thành điểm yếu. Với thiết lập đặt chuyện tình giữa cuộc tranh quyền và trả thù, tác phẩm tập trung vào quá trình hai nhân vật vừa tìm cách hoàn thành mục đích riêng vừa dần bị cuốn vào mối quan hệ khó kiểm soát.

7. Chước Hoa Lục

Chước Hoa Lục (tên cũ: Thế Giới Bị Tiết Lộ) là dự án cổ trang huyền nghi với Nhậm Hào và Trần Dao đóng chính, bên cạnh Dương Tuyết, Hoàn Nhan Lạc Nhung cùng một số diễn viên khác. Bộ phim do đạo diễn Trần Gia Thượng chỉ đạo, xây dựng câu chuyện trong một thế giới chứa nhiều bí mật chưa được hé lộ, nơi các nhân vật phải lần theo những manh mối liên quan đến giang hồ và triều đình để tìm ra sự thật. Nhân vật do Nhậm Hào và Trần Dao đảm nhận bị cuốn vào những âm mưu phức tạp, đồng thời phải đối diện với các nguy hiểm liên quan đến thân phận và số phận. Phim hiện vẫn chưa công bố thời điểm phát sóng chính thức.

8. Vân Tước Khiếu Thiên Lục

Vân Tước Khiếu Thiên Lục đã chính thức lên sóng từ ngày 14/9 trên Hồ Nam Vệ Thị và MangoTV, với Trương Nhất Sơn, Đàm Trác, Dương Lập Tân và Tào Lỗi tham gia cùng nhiều diễn viên thực lực. Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời nghệ sĩ kinh kịch Đàm Hâm Bồi, đặt câu chuyện vào giai đoạn cuối Thanh, đầu Dân quốc và xoay quanh Mạnh Kim Phúc (Trương Nhất Sơn), một thiếu niên từ bỏ con đường được gia đình sắp đặt để một mình đến Bắc Kinh theo đuổi giấc mơ Kinh kịch. Trải qua những biến động của thời đại và nhiều thử thách trong nghề, Kim Phúc kiên trì theo đuổi vai lão sinh, đồng thời chứng kiến sự thay đổi của sân khấu truyền thống. Thông qua hành trình của nhân vật, tác phẩm khai thác câu chuyện về nghệ thuật, sự truyền thừa và lựa chọn của người nghệ sĩ trước những biến chuyển xã hội.

9. Gửi Ánh Trăng Sáng Ở Chợ Nông Sản Của Tôi

Gửi Ánh Trăng Sáng Ở Chợ Nông Sản Của Tôi thuộc thể loại tình cảm đô thị, hiện thực nhẹ nhàng, có Trương Tịnh Nghi và Trần Tĩnh Khả đóng chính, dự kiến phát sóng trên Hồ Nam Vệ Thị và MangoTV. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phác Ngọc Dữ Nguyệt Lượng, kể về Nhậm Đông Tuyết (Trương Tịnh Nghi), một cô gái có xuất phát điểm không thuận lợi và tình cờ gặp Trình Hạ (Trần Tĩnh Khả) tại một khu chợ nông sản. Cuộc gặp gỡ này khiến cuộc đời cô thay đổi khi Đông Tuyết theo Trình Hạ xuôi Nam, vừa học vừa làm và trải qua nhiều công việc từ công trường xây dựng trong nước đến châu Phi. Sau quá trình nỗ lực, cô từng bước xây dựng sự nghiệp và trở thành tổng giám đốc một công ty xây dựng, trước khi quay trở lại giúp Trình Hạ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

10. Nhân Gian Hữu Vị

Nhân Gian Hữu Vị (tên cũ: Thu Sơn) là dự án chính kịch, đô thị và niên đại ẩm thực của MangoTV, với Hồ Ca và Lý Thấm đóng chính cùng sự tham gia của Bạch Vũ Phàm, Hà Băng, Dương Thước, Ngô Hiểu Lượng, Luyện Thúc Mai và nhiều diễn viên khác. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thu Sơn của tác giả Thường Tiểu Hổ, lấy bối cảnh Bắc Kinh từ cuối những năm 1970 và thông qua số phận của ba thế hệ đầu bếp để kể về sự thăng trầm của nhà hàng lâu đời Vạn Đường Cư. Phàn Đại Thành (Hồ Ca) là một đầu bếp tài hoa nhưng không muốn đi theo con đường kế nghiệp được sắp đặt nên quyết định ra ngoài lập nghiệp. Khi Vạn Đường Cư rơi vào khủng hoảng, Đại Thành trở lại, tìm cách vực dậy nhà hàng và đưa ra những ý tưởng mới về ẩm thực Trung Hoa, đồng thời cùng các sư huynh đệ gìn giữ kỹ nghệ truyền thống qua nhiều biến động của thời cuộc.

Nhìn chung, loạt phim Hoa ngữ được giới thiệu trong thời gian tới cho thấy sự đa dạng về thể loại và cách khai thác câu chuyện. Nếu dòng cổ trang tiếp tục chiếm số lượng lớn với những mô-típ như phá án, trùng sinh, gia đấu hay tranh quyền, các dự án như Vân Tước Khiếu Thiên Lục, Gửi Ánh Trăng Sáng Ở Chợ Nông Sản Của Tôi và Nhân Gian Hữu Vị lại mở rộng lựa chọn sang nghệ thuật truyền thống, tình cảm đô thị và đề tài ẩm thực. Sự góp mặt của nhiều diễn viên được chú ý cũng khiến danh sách này trở thành những dự án đáng theo dõi trên màn ảnh Hoa ngữ trong giai đoạn cuối năm.