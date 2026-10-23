10 phim Hoa ngữ gây sốt năm 2026, Trục Ngọc chưa phải tất cả

1. Trục Ngọc

Ảnh: iQIYI.

Trục Ngọc là một trong những bộ phim cổ trang tình cảm gây chú ý nhất năm 2026 nhờ câu chuyện cưới trước yêu sau. Điền Hi Vi vào vai Phàn Trường Ngọc, cô gái làm nghề mổ lợn, tình cờ cứu Tạ Chinh (Trương Lăng Hách), người đàn ông mang thân phận bí ẩn. Cả hai quyết định kết hôn giả để đạt mục đích riêng nhưng dần nảy sinh tình cảm. Sự đối lập giữa nữ chính có sức mạnh phi thường và nam chính tưởng yếu đuối nhưng thực chất là một vị hầu gia mang mối thù sâu nặng tạo nên sức hút đặc biệt. Từ cuộc sống bình dị đến chiến trường khốc liệt, chuyện tình của họ kết hợp hài hòa giữa lãng mạn và những biến cố.

2. Lan Hương Như Cố

Ảnh: iQIYI.

Lan Hương Như Cố thu hút khán giả yêu thích dòng phim đấu đá gia tộc và nữ chính vượt nghịch cảnh. Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan, tiểu thư danh giá bất ngờ mất tất cả sau biến cố gia đình. Cô buộc phải che giấu thân phận, trở thành nha hoàn Hứa Lan Hương và bước vào phủ của Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa), người từng có hôn ước với mình. Từ một thiên kim tiểu thư trở thành người hầu thấp kém, Thẩm Gia Lan từng bước thay đổi số phận bằng trí tuệ và bản lĩnh. Đáng chú ý, Lâm Cẩm Kỳ lại một lần nữa phải lòng cô khi chưa biết danh tính thật, tạo nên mối tình đầy hiểu lầm và thử thách.

3. Đầu Xuân Tươi Sáng

Ảnh: iQIYI.

Đầu Xuân Tươi Sáng khai thác tình yêu trưởng thành giữa môi trường công sở nhiều áp lực. Tôn Thiên hóa thân thành Thượng Chi Đào, cô gái vừa bước vào đời, tình cờ gặp Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên), vị cấp trên tài năng nhưng khó tính và thường xuyên đưa ra những lời nhận xét sắc bén. Từ quan hệ công việc, cả hai phát triển tình cảm và bước vào mối tình bí mật. Tuy nhiên, khi Thượng Chi Đào ngày càng trưởng thành và muốn tự quyết định tương lai, sự thiếu thẳng thắn của Loan Niệm khiến họ chia tay. Cuộc tái ngộ nhiều năm sau cùng những phân cảnh tình cảm đã trở thành điểm thu hút khán giả, dù bộ phim nhận về không ít đánh giá trái chiều.

4. Không Thể Thay Thế

Ảnh: iQIYI.

Không Thể Thay Thế kết hợp câu chuyện tình cảm với hành trình trưởng thành của người trẻ trong môi trường công sở. Triệu Kim Mạch vào vai Từ Trì, cô gái không tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhưng vẫn quyết tâm gia nhập công ty tư vấn cạnh tranh khốc liệt. Tại đây, cô gặp Diệp Tín Chi (Ngụy Đại Huân), một đối tác cấp cao điềm tĩnh và nghiêm khắc. Đối diện sự phân biệt bằng cấp, những lần bị cấp trên chiếm công và các mâu thuẫn văn phòng, Từ Trì từng bước chứng minh năng lực. Mối quan hệ giữa cô và Diệp Tín Chi cũng chuyển từ thầy trò nơi công sở sang những rung động tình cảm, tạo nên sức hấp dẫn của chuyện tình trưởng thành.

5. Đường Cung Kỳ Án Chi Thanh Vụ Phong Minh

Ảnh: iQIYI.

Đường Cung Kỳ Án Chi Thanh Vụ Phong Minh đánh dấu màn tái hợp của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trong thể loại cổ trang trinh thám. Lấy bối cảnh hoàng cung thời Đường, câu chuyện bắt đầu từ một cái chết bí ẩn trong lễ hội Nguyên Tiêu. Nữ quan Lý Bội Nghi (Bạch Lộc) hợp tác cùng Thái sử thừa Tiêu Hoài Cẩn (Vương Tinh Việt) để điều tra, từng bước phát hiện những bí mật phía sau cung cấm. Các vụ án tưởng chừng độc lập nhưng lại liên kết với những âm mưu phức tạp. Sự kết hợp giữa nữ chính thông minh, giỏi võ và nam chính điềm tĩnh, suy luận sắc bén mang đến màu sắc mới cho dòng phim phá án cổ trang.

6. Hoa Khai Cẩm Tú

Ảnh: iQIYI.

Hoa Khai Cẩm Tú xoay quanh Phó Đình Vân (Đặng Ân Hy), tiểu thư xuất thân danh giá nhưng bị người thân và vị hôn phu phản bội, buộc phải rời bỏ gia đình. Trên đường chạy trốn, cô gặp Triệu Lăng (Đinh Vũ Hề), người đàn ông kiếm sống bằng nghề buôn muối lậu. Ban đầu, cả hai không tin tưởng nhau nhưng dần trở thành đồng minh trong hành trình vượt qua nguy hiểm. Từ một tiểu thư quen sống trong nhung lụa, Phó Đình Vân học cách tự lập, trong khi Triệu Lăng bộc lộ sự tinh tế và trọng tình nghĩa phía sau vẻ ngoài bất cần. Tình cảm phát triển chậm rãi giữa hai nhân vật là điểm nhấn của bộ phim.

7. Bạch Nhật Đề Đăng

Ảnh: iQIYI.

Bạch Nhật Đề Đăng gây chú ý với chuyện tình kỳ ảo giữa một nữ quỷ vương sống suốt 400 năm và chàng tướng quân trẻ tuổi. Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Hạ Tư Mộ, chủ nhân thế giới linh hồn, tình cờ gặp Đoàn Tư (Trần Phi Vũ), thiếu niên tướng quân mang thân thế bí ẩn. Dù sở hữu tuổi thọ hàng thế kỷ, Hạ Tư Mộ lại không thể cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc của con người. Trong khi đó, Đoàn Tư che giấu tổn thương phía sau vẻ ngoài lạc quan. Từ những lần thăm dò và nghi ngờ, cả hai dần yêu nhau nhưng phải đối diện với khoảng cách giữa sự sống và cái chết, tạo nên chuyện tình nhiều day dứt.

8. Thành Hà Thể Thống

Ảnh: iQIYI.

Thành Hà Thể Thống mang đến câu chuyện xuyên không hài hước với nhiều tình tiết bất ngờ. Vương Sở Nhiên vào vai Vương Thúy Hoa, nhân viên văn phòng thời hiện đại vô tình xuyên vào tiểu thuyết và trở thành yêu phi Dữu Vãn Âm, nhân vật được định sẵn có kết cục bi thảm. Để bảo toàn tính mạng, cô tìm cách lấy lòng bạo quân Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi) nhưng bất ngờ phát hiện đối phương cũng là người xuyên không. Hai người quyết định hợp tác thay đổi số phận, từ đề phòng lẫn nhau đến nảy sinh tình cảm. Sự đối lập giữa hình tượng bạo quân, yêu phi và cách suy nghĩ của người hiện đại tạo nên nhiều tình huống thú vị.

9. Gả Kim Thoa

Ảnh: iQIYI.

Sau thành công của Trục Ngọc, Điền Hi Vi tiếp tục thu hút sự chú ý với Gả Kim Thoa, tác phẩm đánh dấu màn thay đổi hình tượng khi nữ diễn viên đảm nhận hai nhân vật có tính cách trái ngược. Câu chuyện xoay quanh A Sửu, cô gái có ngoại hình giống hệt thiên kim Quân Đại, bị sắp đặt thay thế đối phương kết hôn với thế tử Lục Trạc (Diêm An) đang trọng thương. Cuộc hôn nhân vốn chỉ nhằm hoàn thành một kế hoạch bất ngờ thay đổi khi Lục Trạc tỉnh lại. Giữa những âm mưu gia tộc, bí mật thân phận và sự nghi kỵ, hai người dần phát triển tình cảm. Khả năng thể hiện hai tính cách khác biệt của Điền Hi Vi trở thành điểm được chú ý sau khi phim phát sóng.

10. Bách Hoa Sát

Ảnh: iQIYI.

Bách Hoa Sát có sự tham gia của Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ, khai thác chuyện tình gắn liền với những âm mưu quyền lực trong hoàng cung. Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai Thẩm Tịch Hòa, vị quận chúa thông minh, giỏi điều chế hương liệu và có khả năng tính toán sắc bén. Vì cuộc hôn nhân mang mục đích chính trị, cô trở thành thê tử của thái tử Tiêu Hoa Ung (Hà Dữ), người có vẻ ngoài yếu ớt nhưng thực chất che giấu nhiều kế hoạch. Ban đầu, cả hai đều muốn lợi dụng cuộc hôn nhân để đạt mục đích riêng. Tuy nhiên, qua những cuộc tranh đấu, họ dần nhận ra đối phương là đồng minh đáng tin cậy, tạo nên mối quan hệ vừa lãng mạn vừa đầy toan tính.