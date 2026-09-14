10 phim Hàn Quốc sẽ phát hành trên Netflix năm 2027

Netflix tiếp tục sở hữu nhiều dự án phim Hàn đáng chú ý trong năm 2027, trải dài từ xác sống, tội phạm, pháp luật đến tình cảm và giả tưởng. Trong số này, có những tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, đồng thời được kỳ vọng tạo sức hút nhờ câu chuyện mới lạ.

1. All of Us Are Dead 2

All of Us Are Dead 2 (Ngôi Trường Xác Sống 2) là một trong những dự án được mong đợi nhất khi trở lại với Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun và Lomon, cùng một số gương mặt mới như Lee Min Jae, Roh Jae Won. Sau mùa đầu tiên, phần hai sẽ không tiếp tục hoàn toàn theo hướng của webtoon gốc mà được đội ngũ sản xuất phát triển thành câu chuyện riêng, đồng thời mở rộng thế giới của những người sống sót và zombie. Đáng chú ý, trọng tâm được chuyển sang góc nhìn của zombie và hambie (bán thây ma), từ đó khai thác một khía cạnh khác của cuộc chiến sinh tồn. Phim hiện đã bước vào giai đoạn hậu kỳ và đang là một trong những phần tiếp theo được khán giả Netflix chờ đợi.

2. Kin And Sin

Kin And Sin quy tụ dàn diễn viên gồm Han Suk Kyu, Yoon Kye Sang, Chu Ja Hyun, Yoo Jae Myung, Kim Jong Soo và Go Du Shim, thuộc dòng noir với câu chuyện xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực giữa ba gia tộc lớn trên đảo Jeju. Ba họ Bu, Yang và Go cùng hướng đến mục tiêu giành quyền bá chủ, trong khi mối quan hệ họ hàng vốn được xem là sợi dây liên kết giữa các gia đình lại trở thành một phần của những toan tính quyền lực. Tên phim gắn với khái niệm Gweng-dang trong phương ngữ Jeju, chỉ mối quan hệ họ hàng cùng tham gia các nghi lễ cúng bái. Kin And Sin đã đóng máy vào tháng 6/2026 và theo thông tin được cung cấp, phim dự kiến ra mắt vào tháng 3/2027 trên Netflix.

3. Love Bait

Love Bait (Hoa Là Mồi Nhử) đánh dấu màn kết hợp giữa Chae Soo Bin và Woo Do Hwan, được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Flowers Are Bait và dự kiến phát sóng trên SBS, đồng thời phát trực tuyến trên Netflix. Woo Do Hwan vào vai Kwon Chae Woo, người thừa kế tài phiệt thông minh nhưng không giỏi thấu hiểu tình yêu, trong khi Chae Soo Bin đảm nhận So Yi Yeon, một chuyên gia chăm sóc cây xanh đã mất niềm tin vào tình cảm sau những tổn thương trong quá khứ. Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nền tảng cho câu chuyện tình cảm pha yếu tố giật gân. Phim dự kiến khởi quay vào tháng 10/2026 và hướng tới lịch lên sóng vào tháng 5/2027.

4. The Dealer

The Dealer là dự án tội phạm xoay quanh thế giới cờ bạc, có sự tham gia của Jung So Min, Lee Soo Hyuk, Ryu Seung Beom và Ryu Kyung Soo, đồng thời được sản xuất bởi Hwang Dong Hyuk, đạo diễn của Squid Game. Jung So Min đóng vai Jung Geon Hwa, một dealer sở hữu kỹ năng xuất sắc nhưng rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi mất toàn bộ tiền đặt cọc mua nhà vì một vụ lừa đảo. Để tìm cách xoay xở, cô bước vào một giải đấu Texas Hold'Em ngầm và từ đó phát hiện bản thân có khả năng đặc biệt: nhận biết lời nói dối khi uống rượu. Sự kết hợp giữa cờ bạc, tội phạm và yếu tố siêu nhiên giúp bộ phim tạo ra màu sắc riêng trong loạt dự án Netflix.

5. DASH

DASH là dự án pháp luật pha màu sắc bí ẩn với sự tham gia của Shin Hae Sun và Kim Jun Han. Shin Hae Sun vào vai Min Hwa Young, một công tố viên giỏi chuyên điều tra những mạng lưới tham nhũng liên quan đến các thế lực quyền lực. Cuộc sống của cô bất ngờ đảo lộn khi chồng trở thành nghi phạm chính trong một vụ án giết người nghiêm trọng, đặt nhân vật vào tình thế phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm của một người thực thi pháp luật. Phim đã bắt đầu ghi hình từ tháng 8/2026 và dự kiến hoàn tất quá trình quay vào đầu năm 2027, sau đó hướng tới việc phát hành trên SBS và Netflix Hàn Quốc.

6. Love O'Clock

Love O'Clock tiếp tục là một dự án đáng chú ý của Shin Hae Sun khi nữ diễn viên kết hợp cùng Na In Woo, Yoon Kyun Sang và Lee Joo Woo. Phim chuyển thể từ webtoon An Hour of Romance, kể về Cha Joo An, một nhà sản xuất chương trình giải trí quá mải mê với công việc, và Yu Do Jin, vận động viên quần vợt chuyên nghiệp sống khá lạnh lùng. Cuộc sống của cả hai bị đảo lộn khi họ bất ngờ hoán đổi cơ thể cho nhau trong một giờ mỗi ngày. Tình huống đặc biệt này tạo ra hàng loạt rắc rối nhưng cũng trở thành cơ hội để hai nhân vật hiểu hơn về đối phương, mở ra câu chuyện tình cảm mang màu sắc hài hước.

7. Buy King

Buy King quy tụ Lee Jun Ho và Ju Ji Hoon trong câu chuyện về cuộc chiến quyền lực bên trong một gia đình tài phiệt đứng đầu tập đoàn BK Holdings. Lee Jun Ho đảm nhận Han Ji Yeol, chuyên gia phân tích rủi ro doanh nghiệp và cũng là chiến lược gia đại diện cho thế hệ tài phiệt thứ ba, trong khi Ju Ji Hoon vào vai Han Tae Joon, người chú ruột sẵn sàng sử dụng nhiều cách thức để giành quyền kiểm soát tập đoàn. Bộ phim tập trung vào cuộc đấu đá xoay quanh quyền thừa kế với quy mô hàng chục tỷ won, đồng thời có một số phân cảnh được ghi hình tại Singapore. Sự đối đầu giữa hai nhân vật chính được xem là điểm đáng chú ý của dự án khi phim khai thác mối quan hệ gia đình song song với cuộc cạnh tranh quyền lực.

8. Grand Galaxy Hotel

Grand Galaxy Hotel gây chú ý nhờ được chắp bút bởi chị em nhà Hong, bộ đôi biên kịch đứng sau Hotel Del Luna, đồng thời sở hữu dàn diễn viên gồm Lee Do Hyun, Shin Si A, Lee Soo Hyuk và Lee Su Hyun. Phim lấy bối cảnh một khách sạn đặc biệt, nơi những linh hồn người đã khuất tìm đến để được an ủi. Khi vị chủ tịch cũ của Grand Galaxy Hotel đột ngột mất tích, Eun Ha do Lee Do Hyun thủ vai xuất hiện và trở thành giám đốc mới, trong khi Go Sang Soon của Shin Si A là nhân viên con người duy nhất cố gắng duy trì hoạt động của khách sạn. Dù được phát triển theo tinh thần của Hotel Del Luna, câu chuyện mới xây dựng hệ thống nhân vật và bối cảnh riêng.

9. Men Of The Harem

Men Of The Harem là phim cổ trang giả tưởng chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, với Bae Suzy đảm nhận vai Latil, người bất ngờ trở thành hoàng đế sau khi cha bị ám sát. Để củng cố quyền lực, bảo vệ đất nước và tìm ra sự thật phía sau cái chết của cha, Latil lựa chọn xây dựng một hậu cung gồm năm người đàn ông ưu tú thay vì kết hôn theo cách truyền thống. Dàn diễn viên hiện gồm Bae Suzy, Lee Jong Won, Shin Seung Ho, Yoo Jung Hoo và Kim Dan. Đáng chú ý, Lee Jong Won đã thay Lee Soo Hyuk trong vai diễn được công bố ban đầu sau khi nam diễn viên rút khỏi dự án vì trùng lịch trình. Sự kết hợp giữa yếu tố cung đình, tình cảm và giả tưởng giúp bộ phim trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý.

10. Nightmare

Nightmare có sự tham gia của Kim Nam Gil và Lee You Mi, thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, hình sự và hành động. Phim lấy bối cảnh một thế giới nơi một tổ chức bí mật sử dụng công nghệ AI để xâm nhập vào giấc mơ của con người. Kim Nam Gil vào vai thám tử Kim Tae I, người dẫn đầu nhóm chuyên trừng phạt những tội phạm đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật bằng cách giam giữ ý thức của chúng trong những cơn ác mộng. Lee You Mi đảm nhận Jang Gyu Eun, một nữ cảnh sát có quá khứ bi kịch và đồng hành cùng nhóm trong hành trình trả thù. Tuy nhiên, khác với các dự án phía trên, thông tin được cung cấp hiện xác định Nightmare là phim của SBS, chưa có căn cứ rõ ràng để xếp tác phẩm vào danh sách phim phát hành trên Netflix.

Nhìn chung, danh sách dự án phim Hàn Quốc hướng đến năm 2027 cho thấy sự đa dạng về thể loại trên Netflix, từ thương hiệu xác sống đã có lượng người hâm mộ lớn đến những câu chuyện mới về tài phiệt, tội phạm, pháp luật và giả tưởng. Trong đó, All of Us Are Dead 2 là phần tiếp theo có thương hiệu sẵn có, còn những dự án như The Dealer hay Grand Galaxy Hotel tạo sự chú ý nhờ đội ngũ sản xuất và ý tưởng khác biệt.