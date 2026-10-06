10 phim Hàn Quốc được xem nhiều nhất tuần qua

Màn ảnh Hàn Quốc tuần qua tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm mới thuộc những thể loại khác nhau. Từ câu chuyện tình yêu, tuổi trưởng thành đến hài quân đội, chính trị và giật gân, các bộ phim gây chú ý nhờ nội dung đa dạng cùng sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc. Đáng chú ý, một số tác phẩm có sự góp mặt của những ngôi sao như Song Kang, Hyun Bin, Son Ye-jin và Kim Yoo-jung, tạo thêm sức hút cho danh sách phim được khán giả quan tâm trong tuần.

1. Four Hands, Two Sonatas

Four Hands, Two Sonatas do Park Hyun-seok đạo diễn, với sự tham gia của Song Kang, Lee Jun-young, Jang Gyu-ri, Kim Joo-hun và Yoon Se-ah. Phim thuộc thể loại âm nhạc, lãng mạn tuổi trưởng thành, xoay quanh hai thiên tài piano trẻ tuổi xuất thân từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau khi tình cờ gặp nhau tại một trường trung học nghệ thuật danh giá, cuộc sống của họ dần đan xen qua những giai điệu, cảm xúc và lựa chọn tuổi trẻ.

2. New Recruit 4: Sabotage

New Recruit 4: Sabotage tiếp tục câu chuyện của loạt phim hài quân đội với Kim Min-ho, Nam Tae-woo, Kim Dong-jun, Kim Hyun-gyu và Lee Won-jung. Trong phần mới, Park Min-seok vừa được thăng cấp và mong muốn có quãng thời gian còn lại trong quân ngũ bình yên hơn. Tuy nhiên, sự trở lại của hạ sĩ Choi Il-gu, một lính mới bí ẩn cùng tiểu đoàn trưởng mới khiến kế hoạch của anh nhanh chóng bị đảo lộn.

3. Made in Korea 2

Made in Korea 2 do Woo Min-ho đạo diễn, Park Eun-kyo viết kịch bản, với Hyun Bin, Jung Woo-sung, Woo Do-hwan, Seo Eun-soo, Won Ji-an và Jung Sung-il tham gia. Lấy bối cảnh 9 năm sau mùa đầu tiên, phim trở lại với giai đoạn cuối thập niên 1970, khi tình hình chính trị Hàn Quốc biến động mạnh và sự kiện Tổng thống Park bị ám sát diễn ra. Hyun Bin tiếp tục đảm nhận vai Baek Ki-tae, người ngày càng tiến gần trung tâm quyền lực, trong khi Jung Woo-sung vào vai công tố viên Jang Geon-yeong, nay trở lại với vị trí Cố vấn đặc biệt. Trọn bộ 6 tập được phát hành độc quyền trên Disney+ từ ngày 09/09/2026.

4. The Scandal

The Scandal do Jung Ji-woo đạo diễn, quy tụ Son Ye-jin, Ji Chang-wook và Nana. Lấy bối cảnh thời Joseon, phim xoay quanh Phu nhân Cho, một phụ nữ quý tộc sắc sảo nhưng bất mãn với những ràng buộc của xã hội đương thời, cùng người em họ Cho Won, một tay chơi khét tiếng. Hai người lập ra một cuộc cá cược nhằm quyến rũ Ahn Hui-yeon, một góa phụ nổi tiếng tiết hạnh, nhưng trò chơi tình ái dần kéo các nhân vật vào vòng xoáy của cảm xúc, thao túng và những lựa chọn nguy hiểm. Phim được phát hành toàn bộ 8 tập trên Netflix từ ngày 18/09/2026 và được chuyển thể từ tiểu thuyết Les Liaisons dangereuses cùng bộ phim Untold Scandal.

5. The Ordinary Jackpot

The Ordinary Jackpot có Lee Jun-hyuk, Seo Hyun-woo và Oh Dae-hwan tham gia, kể về Kong Eun-tae, một trưởng phòng bán hàng bình thường bất ngờ trúng giải độc đắc trị giá 1,3 tỷ won. Thay vì nghỉ việc sau khi có trong tay số tiền lớn, Eun-tae vẫn đi làm vào sáng thứ Hai và bắt đầu đối diện với môi trường công sở bằng tâm thế hoàn toàn khác. Khoản tiền trở thành một dạng "tấm khiên" giúp anh bớt e dè trước cấp trên, từ đó tạo nên hàng loạt tình huống hài hước trong công việc.

6. A Love Other Than Yours

A Love Other Than Yours có Seo Kang-joon và Ahn Eun-jin đóng chính, kể về Namgung Ho và Lee Mi-do, một cặp đôi đã yêu nhau suốt 10 năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Khi mối quan hệ lâu năm dần mất đi sự háo hức ban đầu, những người mới xuất hiện khiến cả hai bắt đầu đối diện với những cảm xúc xa lạ. Bộ phim tập trung vào sự giằng co giữa việc tiếp tục gìn giữ một tình yêu đã trải qua một thập kỷ hay buông tay để tìm kiếm những rung động mới.

7. Dive into You

Dive into You thuộc thể loại lãng mạn, giả tưởng và hoán đổi thân xác, với Kim Ji-yeon (Bona), Park Seo-ham và Jang Se-hyuk đảm nhận các vai chính. Kim Ji-yeon vào vai Yoon Ha-na, một nữ minh tinh gặp tai nạn rồi tình cờ tìm thấy chiếc máy quay phim cũ có khả năng đưa cô trở về năm 18 tuổi. Tuy nhiên, Ha-na lại bị hoán đổi linh hồn vào cơ thể người anh trai sinh đôi Yoon Ha-ru. Từ đây, cô tìm cách thay đổi số phận để cứu Jung Woo-jae, người bạn thanh mai trúc mã và mối tình đầu đã mất của mình.

8. 100 Days of Deception

100 Days of Deception là dự án đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập tvN, do Yoo In-shik đạo diễn và Ryu Bo-ri viết kịch bản, với Kim Yoo-jung, Park Jin-young, Kim Hyun-joo, Lee Moo-saeng và Jin Seon-kyu tham gia. Phim lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, xoay quanh Lee Ga-kyung, một nữ móc túi và lừa đảo tài ba nhận nhiệm vụ làm gián điệp, thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản dưới thân phận thông dịch viên trong 100 ngày để hỗ trợ phong trào độc lập. Tại đây, cô gặp Kim Tae-woong, một thông dịch viên ưu tú và là con trai nuôi của vị Tổng đốc Nhật, từ đó vướng vào một mối quan hệ vừa nguy hiểm vừa lãng mạn.

9. Between Steps

Between Steps do Ahn Pan-seok đạo diễn, Min Hyo-jung viết kịch bản, với Choo Young-woo và Kim So-hyun đóng chính. Câu chuyện diễn ra tại một phòng thí nghiệm robot, nơi Min-jae và Lim Yu-jin cùng đối diện với áp lực công việc, những hoài bão riêng và quá trình trưởng thành của tuổi trẻ. Từ môi trường làm việc chung, cả hai dần nảy sinh tình cảm và trở thành điểm tựa cho nhau giữa những áp lực cuộc sống.

10. Mousetrap

Mousetrap thuộc thể loại giật gân, tâm lý, với Ryu Jun-yeol, Sul Kyung-gu, Lee Kyu-hyung và Kim Sung-oh tham gia. Phim kể về Je Moon-jae, một tiểu thuyết gia sống ẩn dật nhưng bất ngờ bị thực thể bí ẩn có tên The Rat đánh cắp danh tính, khuôn mặt, dấu vân tay và tài sản. Khi mọi bằng chứng về sự tồn tại của bản thân bị xóa bỏ, Moon-jae buộc phải tìm cách chứng minh mình là ai và hợp tác với Noja, một tay cho vay nặng lãi tàn nhẫn, để điều tra đường dây hoán đổi danh tính đứng phía sau.

Nhìn vào danh sách trên, các bộ phim gây chú ý tuần qua cho thấy phim Hàn Quốc tiếp tục duy trì sự đa dạng về thể loại. Bên cạnh sức hút từ những diễn viên quen thuộc như Song Kang, Hyun Bin, Son Ye-jin hay Kim Yoo-jung, các tác phẩm cũng tạo khác biệt bằng những câu chuyện trải dài từ tình yêu, tuổi trẻ đến chính trị, quân đội và những bí ẩn về danh tính.