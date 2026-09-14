10 phim cổ trang Trung Quốc đáng để xem lại nhiều lần

Phim cổ trang Trung Quốc luôn có sức hút riêng nhờ khả năng kết hợp giữa chuyện tình cảm, đấu trí và những biến cố gắn với bối cảnh lịch sử hoặc thế giới giả tưởng. Trong số nhiều tác phẩm từng được khán giả quan tâm, có những bộ phim sở hữu câu chuyện đủ nhiều lớp để người xem muốn trở lại thêm một lần. Từ hành trình của những nhân vật nữ mạnh mẽ đến các mối tình bắt đầu bằng nghi kỵ, danh sách dưới đây quy tụ 10 tác phẩm đáng cân nhắc nếu khán giả muốn tìm một bộ phim cổ trang để xem lại.

1. Ngự Đình Dao

Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đảm nhận vai chính trong Ngự Đình Dao, câu chuyện xoay quanh Mạnh Đình Huy, một cô gái có xuất thân bình thường nhưng không ngừng học tập để trở thành nữ Trạng nguyên đầu tiên. Bước chân vào triều đình, nàng tìm cách phò tá vị vua trẻ Anh Quả, người từng cứu mạng mình từ nhiều năm trước. Để bảo vệ giang sơn, Mạnh Đình Huy chấp nhận đối đầu với những thế lực cũ và thậm chí mang danh gian thần. Hành trình ấy đưa nhân vật vào hàng loạt âm mưu chốn cung đình, đồng thời đẩy mối quan hệ giữa nàng và hoàng đế vào một tình thế phức tạp. Sự đan xen giữa lý tưởng, quyền lực và tình cảm là điểm khiến bộ phim có nhiều lớp nội dung để theo dõi.

2. Trục Ngọc

Trục Ngọc quy tụ Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đoạn Tử Lai Tập. Nhân vật trung tâm là Phàn Trường Ngọc, cô gái mạnh mẽ làm nghề mổ lợn để gánh vác gia đình sau khi cha mẹ qua đời. Một cuộc gặp tình cờ đưa cô đến với Tạ Chinh, vị hầu gia đang sa cơ và phải che giấu thân phận để tìm cách rửa hận cho gia tộc. Từ một cuộc hôn nhân giả nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt, cả hai dần trở thành bạn đồng hành khi cùng đối diện chiến tranh, âm mưu và những biến động quyền lực. Chính quá trình từ thỏa thuận ban đầu đến tình cảm chân thành tạo nên sức hút cho câu chuyện.

3. Hoa Khai Cẩm Tú

Với Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đóng chính, Hoa Khai Cẩm Tú đưa khán giả về bối cảnh thời Minh. Phó Đình Vân vốn là một tiểu thư danh giá nhưng bất ngờ bị vu oan và phải rời bỏ cuộc sống vốn có để lưu vong. Trên hành trình chạy trốn, nàng gặp Triệu Lăng, một lái buôn muối lậu có vẻ ngoài hào sảng nhưng cũng đầy mưu lược. Hai nhân vật từ những hoàn cảnh khác biệt dần trở thành đồng minh, cùng vượt qua những biến cố liên quan đến gia đấu, triều đình và xã hội. Mạch chuyện không chỉ tập trung vào tình cảm mà còn đặt nhân vật trước lựa chọn về vận mệnh, từ đó tạo nên hành trình tự giành lấy quyền quyết định cuộc đời mình.

4. Khom Lưng

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh là cặp đôi chính của Khom Lưng, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Bồng Lai Khách, lấy bối cảnh cuối thời Đông Hán. Kiều Man, còn được biết đến với tên Tiểu Kiều, bị ép gả cho Ngụy Thiệu nhằm phục vụ lợi ích của gia tộc. Cuộc hôn nhân này vốn không bắt đầu từ tình yêu, bởi giữa hai gia tộc Kiều và Ngụy tồn tại mối thù sâu sắc, trong khi Ngụy Thiệu lại luôn mang ý định trả thù. Tuy nhiên, khi cùng đối mặt với những toan tính chính trị và chiến loạn, hai người dần thay đổi cách nhìn về đối phương. Mô-típ cưới trước yêu sau được triển khai trong bối cảnh nhiều nghi kỵ, khiến quá trình hai nhân vật tháo bỏ phòng bị trở thành điểm đáng chú ý của tác phẩm.

5. Ngũ Phúc Lâm Môn

Ngũ Phúc Lâm Môn là bộ phim cổ trang mang màu sắc hài hước do Vu Chính sản xuất, với Lư Dục Hiểu và Vương Tinh Việt đảm nhận vai chính. Lấy bối cảnh thời Bắc Tống, phim kể về Lệ phu nhân, một người phụ nữ góa chồng phải nuôi dạy năm cô con gái. Sau khi gia đình bị họ hàng chèn ép và tìm cách chiếm đoạt gia sản ở Lạc Dương, mẹ con họ chuyển đến Biện Kinh để tìm đường mưu sinh. Năm cô con gái mạnh mẽ, độc lập khiến gia đình bị gán biệt danh “hổ cái”, khiến các bà mai dè chừng. Từ đây, hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho năm cô con gái tạo ra nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu màu sắc gia đình.

6. Nhất Tiếu Tùy Ca

Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính trong Nhất Tiếu Tùy Ca, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của Sí Dực Thiên Vũ. Câu chuyện mở đầu bằng trận chiến Bình Lăng giữa Túc Sa và Cẩm Tú, khi nữ xạ thủ Phù Nhất Tiếu bắn trọng thương đại hoàng tử Phượng Tùy Ca, qua đó làm thay đổi cục diện trận chiến. Sau đó, Nhất Tiếu bị hãm hại, rơi xuống vực và mất ký ức. Khi hai người gặp lại, Phượng Tùy Ca giữ cô bên mình để tìm hiểu những bí mật liên quan đến quá khứ. Thế nhưng, quá trình điều tra lại đưa họ từ thế đối đầu sang hợp tác. Những hiểm nguy cùng trải qua dần khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật thay đổi, tạo nên tuyến tình cảm nhiều giằng xé.

7. Nhập Thanh Vân

Nhập Thanh Vân có sự tham gia của Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bạch Lộ Thành Song. Minh Ý vốn là một nữ chiến thần sở hữu hồng mạch trời sinh nhưng bị hãm hại, đồng thời trúng độc khiến linh mạch đứt đoạn. Để tìm thuốc giải, nàng phải thay đổi thân phận, cải trang thành một vũ cơ yếu đuối nhằm tiếp cận Kỷ Bá Tể, đối thủ đang che giấu nhiều toan tính chính trị. Kỷ Bá Tể nhanh chóng nhìn thấu màn ngụy trang nhưng không vạch trần ngay. Từ cuộc đấu trí giữa hai người, câu chuyện từng bước chuyển sang sự thấu hiểu và tình cảm. Sự đối lập giữa thân phận thật và vỏ bọc của Minh Ý cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm.

8. Trường Nguyệt Tẫn Minh

La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh và Đặng Vi cùng góp mặt trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE. Khi Ma thần Đạm Đài Tẫn trở thành mối đe dọa đối với tam giới, nữ tiên Lê Tô Tô quay ngược thời gian 500 năm và hóa thân thành Diệp Tịch Vụ với mục tiêu ngăn chặn tà cốt thức tỉnh trong hắn. Trớ trêu thay, cô lại trở thành phu nhân của chính Đạm Đài Tẫn ở nhân gian. Trải qua ba kiếp luân hồi cùng những biến cố tình cảm đau đớn, Lê Tô Tô từng bước tác động đến Đạm Đài Tẫn. Tình yêu và lòng vị tha cuối cùng dẫn đến sự hy sinh nhằm cứu rỗi chúng sinh, tạo nên một trong những câu chuyện mang màu sắc bi thương rõ nét trong danh sách.

9. Thương Lan Quyết

Thương Lan Quyết với Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ ở vai chính là một trong những tác phẩm nổi bật với câu chuyện tình giữa hai nhân vật có thân phận đối lập. Hoa Lan Nhỏ vốn là tiên nữ cấp thấp nhưng thực chất mang thân phận đặc biệt, liên quan đến Phách Tâm tộc từng bị diệt vong. Trong một sự cố, cô vô tình đánh thức Đông Phương Thanh Thương, Nguyệt tôn vốn là kẻ thù của Tiên giới. Hai người lại bị ràng buộc bởi phép thuật đồng tâm, khiến cảm xúc và tổn thương của Hoa Lan Nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Phương Thanh Thương. Vì muốn hóa giải mối liên kết này, Đông Phương Thanh Thương phải giữ cô bên cạnh. Từ một đại ma đầu lạnh lùng, nhân vật dần thay đổi dưới tác động của sự lương thiện và chân thành từ Hoa Lan Nhỏ.

10. Nguyệt Lân Ỷ Kỷ

Khép lại danh sách là Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, tác phẩm do Quách Kính Minh đạo diễn, lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Vấn Tâm trong Liêu Trai Chí Dị. Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh và Điền Gia Thụy tham gia bộ phim. Nữ hồ yêu Lộ Vu Y thâm nhập vào Vi phủ ở thành Lạc An để truy tìm phản đồ Tiểu Duy, kẻ đang nắm giữ linh lực Long Thần. Tại đây, nàng gặp những nhân vật có mục đích và quá khứ khác nhau, gồm Vụ Vọng Ngôn, Vũ Thập Quang và Ký Linh. Ban đầu, họ dò xét và đề phòng lẫn nhau, nhưng trước mối đe dọa từ vua vạn yêu Cửu Anh, bốn người buộc phải hợp tác để bảo vệ nhân gian. Sự chuyển biến từ đối đầu sang đồng hành là một trong những yếu tố tạo nên chiều sâu cho câu chuyện.

Nhìn tổng thể, 10 bộ phim trên mang đến nhiều màu sắc khác nhau cho dòng phim cổ trang Trung Quốc. Có tác phẩm đặt trọng tâm vào đấu trí và quyền lực, có phim khai thác hành trình tình cảm từ nghi kỵ đến thấu hiểu, trong khi một số tác phẩm lại gây chú ý nhờ yếu tố huyền huyễn hoặc màu sắc hài hước. Điểm chung nằm ở việc các nhân vật đều phải bước qua những biến cố đủ lớn để thay đổi lựa chọn và cách nhìn về người bên cạnh. Vì vậy, đây là những cái tên phù hợp với khán giả muốn tìm lại cảm giác quen thuộc của phim cổ trang nhưng vẫn có nhiều lớp nội dung để khám phá qua mỗi lần xem.