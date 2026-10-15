10 phim cổ trang Hoa ngữ có lượt xem trực tuyến cao nhất 5 năm qua

Trong vài năm trở lại đây, dòng phim cổ trang Hoa ngữ liên tục xuất hiện những tác phẩm tạo hiệu ứng mạnh như Thương Lan Quyết, Trường Nguyệt Tẫn Minh hay Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, số lượng phim cổ trang tạo được sức nóng lớn có phần hạn chế. Trục Ngọc của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi hiện là một trong số ít tác phẩm đạt hơn 3,5 tỷ lượt xem trực tuyến.

Nhìn lại 5 năm qua, nhiều bộ phim cổ trang vẫn duy trì thành tích đáng chú ý về lượt xem, đồng thời tạo được hiệu ứng tốt với khán giả. Dưới đây là 10 tác phẩm có lượt xem trực tuyến cao nhất trong giai đoạn này.

10. Dữ Phượng Hành đạt 3,25 tỷ lượt xem

Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh tích cực chuyển hướng sang các tác phẩm chính kịch và thử sức với nhiều hình tượng khác biệt. Tuy nhiên, khi trở lại dòng phim cổ trang ngôn tình với Dữ Phượng Hành, nữ diễn viên vẫn cho thấy khả năng tạo sức hút. Ảnh: Weibo

Ra mắt năm 2024, Dữ Phượng Hành đạt khoảng 3,25 tỷ lượt xem trực tuyến. Bộ phim được chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư, nhiều cảnh quay ngoại cảnh và cách kết hợp giữa kỹ xảo với bối cảnh thiên nhiên, tạo nên màu sắc cổ trang đậm chất phương Đông.

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đảm nhận vai chính mà còn lần đầu thử sức với vai trò giám chế. Bộ phim kể câu chuyện tình giữa Thẩm Ly, Bích Thương Vương của Ma giới và Hành Chỉ, vị thần quân cuối cùng của thượng cổ. Tác phẩm cũng đánh dấu lần tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện.

9. Trường Nguyệt Tẫn Minh đạt 3,29 tỷ lượt xem

Trường Nguyệt Tẫn Minh là một trong những bộ phim tiên hiệp gây chú ý trong những năm gần đây. Ngay từ khi lên sóng, tác phẩm đã tạo ra lượng thảo luận lớn nhờ nhịp phim nhanh, tạo hình cầu kỳ và câu chuyện có nhiều tuyến nhân vật. Ảnh: Youku

Bộ phim đưa khán giả theo chân hai nhân vật chính qua nhiều thân phận và hoàn cảnh khác nhau. Một bên là Ma thần Đạm Đài Tẫn, bên còn lại là Lê Tô Tô, tiên nữ mang nhiệm vụ thay đổi số phận của anh. Sau đó, câu chuyện tiếp tục mở rộng khi cả hai bước vào thế giới phàm trần với những thân phận mới.

Ngoài La Vân Hi và Bạch Lộc, phim còn quy tụ Trần Đô Linh, Đặng Vi cùng nhiều gương mặt trẻ. Phần hình ảnh, phục trang và kỹ xảo được đầu tư, trong khi tuyến tình cảm giữa các nhân vật liên tục có những thay đổi, giúp tác phẩm duy trì sức nóng trong thời gian phát sóng.

8. Trục Ngọc đạt 3,55 tỷ lượt xem

Trục Ngọc là một trong những phim cổ trang hiếm hoi của năm 2026 đạt hơn 3,5 tỷ lượt xem trực tuyến. Bộ phim nhanh chóng tạo được sự quan tâm nhờ màn kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi cùng câu chuyện tình cảm có nhiều bước chuyển. Ảnh: iQIYI

Tác phẩm kể về Phàn Trường Ngọc, một cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề đồ tể, và Tạ Chinh, vị hầu gia gặp biến cố phải che giấu thân phận. Hai người tình cờ gặp nhau giữa mùa đông khắc nghiệt và bước vào một mối quan hệ bắt đầu từ cuộc hôn nhân có mục đích riêng.

Phàn Trường Ngọc mất cả cha lẫn mẹ và phải tự mình gánh vác gia đình, trong khi Tạ Chinh âm thầm theo đuổi kế hoạch trả mối huyết thù kéo dài 17 năm. Từ hai người có những mục tiêu khác nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và biến cuộc hôn nhân giả thành mối quan hệ thực sự.

Sau khi phim kết thúc, Trục Ngọc tiếp tục được khán giả nhắc đến nhờ hiệu ứng hậu phim. Thành tích hơn 3,5 tỷ lượt xem cũng giúp tác phẩm trở thành một trong những điểm sáng của dòng phim cổ trang năm 2026.

7. Thương Lan Quyết đạt 3,63 tỷ lượt xem

Thương Lan Quyết từng là hiện tượng đáng chú ý của dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Ảnh: iQIYI

Khi mới lên sóng, tác phẩm không được kỳ vọng quá cao bởi câu chuyện mang nhiều mô-típ quen thuộc của dòng tiên hiệp. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại tạo ra hiệu ứng hoàn toàn khác.

Phim xoay quanh Đông Phương Thanh Thương, vị Nguyệt Tôn quyền lực và lạnh lùng, cùng Tiểu Lan Hoa, cô gái tiên giới có tính cách trong sáng. Câu chuyện tình giữa hai nhân vật tưởng như đối lập được phát triển theo hướng vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Điểm giúp Thương Lan Quyết tạo dấu ấn nằm ở cách ê-kíp xử lý những mô-típ quen thuộc. Kịch bản có nhiều tình tiết hài hước, tuyến tình cảm được xây dựng từng bước, trong khi sự kết hợp giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân tạo hiệu ứng tốt trên màn ảnh. Dù cả hai sau đó tiếp tục tham gia nhiều dự án mới, Thương Lan Quyết vẫn là tác phẩm khiến khán giả nhớ đến khi nhắc về cặp đôi này.

6. Liên Hoa Lâu đạt 3,87 tỷ lượt xem

Liên Hoa Lâu là một trong những bất ngờ của mùa phim hè năm 2023. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Đằng Bình, tác phẩm kết hợp giữa yếu tố võ hiệp và trinh thám, gần như không đặt nặng tuyến tình cảm. Ảnh: iQIYI

Phim kể về Lý Tương Di, cao thủ từng nổi danh trong giang hồ nhưng bị kẻ khác hãm hại, trọng thương rồi mất tích. Sau khi may mắn sống sót, anh đổi tên thành Lý Liên Hoa và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Những hiểu lầm liên tiếp khiến mọi người cho rằng Lý Liên Hoa là một thần y có khả năng cứu người từ cõi chết. Anh sau đó gặp Phương Đa Bệnh và cùng nhau điều tra hàng loạt vụ án trong giang hồ.

Sức hấp dẫn của Liên Hoa Lâu nằm ở phần kịch bản có nhiều lớp bí mật, cách xây dựng nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật nam. Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy tạo được sự ăn ý, trong khi câu chuyện để lại nhiều dư âm sau khi kết thúc. Bộ phim cũng đạt mức điểm 8,5 trên Douban.

5. Trường Tương Tư phần 1 đạt 3,9 tỷ lượt xem

Dù phần hai của Trường Tương Tư nhận nhiều ý kiến trái chiều, mùa đầu tiên vẫn là một trong những tác phẩm cổ trang nổi bật của Dương Tử. Ảnh: iQIYI

Bộ phim đạt mức độ thảo luận cao khi lên sóng và giúp các diễn viên nam như Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ được biết đến rộng rãi hơn. Trong đó, Dương Tử giữ vai trò trung tâm khi thể hiện nhân vật Tiểu Yêu, cô gái trải qua nhiều biến cố trước khi trở về thân phận vương cơ.

Điểm đáng chú ý của phần đầu nằm ở việc tác phẩm giữ được nhiều tuyến truyện quan trọng từ nguyên tác. Bên cạnh tình yêu, bộ phim còn khai thác tình thân, tình bạn và những lựa chọn liên quan đến vận mệnh quốc gia. Các mối quan hệ giữa Tiểu Yêu với Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu tạo nên phần lớn sức hút của câu chuyện. Trường Tương Tư phần 1 cũng đạt mức điểm 7,8 trên Douban.

4. Tuyết Trung Hãn Đao Hành đạt 4,3 tỷ lượt xem

Ngay trong ngày đầu lên sóng, Tuyết Trung Hãn Đao Hành đã tiến gần mốc 100 triệu lượt xem trực tuyến. Thành tích này phần lớn đến từ sức hút của nguyên tác nổi tiếng cùng sự góp mặt của Trương Nhược Quân, người từng tạo dấu ấn với Khánh Dư Niên. Ảnh: NSX

Tác phẩm kể câu chuyện xoay quanh Từ Phượng Niên, một nhân vật mang thân phận đặc biệt và hành trình bước vào thế giới giang hồ đầy biến động. Bộ phim sở hữu hệ thống nhân vật lớn, kết hợp giữa võ hiệp, quyền mưu và những cuộc đấu trí.

Dù một số phân đoạn võ thuật từng nhận ý kiến trái chiều vì chưa tạo được cảm giác hoành tráng như kỳ vọng, kịch bản vẫn được đánh giá cao ở phần xây dựng thế giới và tuyến nhân vật. Những màn đấu trí, bố cục quyền lực cùng chiều sâu của các nhân vật giúp Tuyết Trung Hãn Đao Hành duy trì sức hút, qua đó đạt khoảng 4,3 tỷ lượt xem trực tuyến.

3. Tinh Hán Xán Lạn đạt 4,42 tỷ lượt xem

Tinh Hán Xán Lạn là một trong những phim cổ trang ngôn tình thành công của những năm gần đây. Khi lên sóng, bộ phim phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm đáng chú ý nhưng vẫn âm thầm tạo nên lượng người xem lớn nhờ câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và cách xây dựng nhân vật. Ảnh: iQIYI

Phim xoay quanh Doãn Tranh, vị thiếu chủ Tân Xuyên, và Lý Vi, cô gái đến từ Ký Xuyên. Từ một cuộc hôn nhân được sắp đặt, hai người dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau trải qua nhiều biến cố.

Tinh Hán Xán Lạn không quá phụ thuộc vào những tình tiết kịch tính liên tục. Thay vào đó, tác phẩm tập trung vào quá trình phát triển tình cảm, đồng thời lồng ghép câu chuyện về sự trưởng thành và hành trình tự lập của các nhân vật nữ. Nhờ kịch bản tương đối ổn định, nhịp phim dễ theo dõi và màn kết hợp giữa Bạch Kính Đình cùng Điền Hi Vi, bộ phim đạt khoảng 4,42 tỷ lượt xem trực tuyến.

2. Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải đạt 5 tỷ lượt xem

Tinh Hán Xán Lạn là một trong những tác phẩm giúp Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Bộ phim kết hợp giữa câu chuyện tình cảm, những mâu thuẫn gia đình và tuyến truyện liên quan đến quyền lực, thân phận. Ảnh: NSX

Ngô Lỗi đảm nhận vai Lăng Bất Nghi, một thiếu niên tướng quân mang nhiều bí mật và gánh nặng quá khứ. Triệu Lộ Tư vào vai Trình Thiếu Thương, cô gái lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khi cha mẹ thường xuyên phải chinh chiến bên ngoài.

Hai nhân vật gặp nhau trong nhiều hoàn cảnh thử thách và dần trở thành chỗ dựa của nhau. Mối quan hệ giữa Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương cũng là một trong những yếu tố giúp tác phẩm duy trì sức nóng trong suốt thời gian phát sóng. Với khoảng 5 tỷ lượt xem trực tuyến, Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách.

1. Khánh Dư Niên mùa 2 đạt 5,03 tỷ lượt xem

Đứng đầu danh sách là Khánh Dư Niên mùa 2 với khoảng 5,03 tỷ lượt xem trực tuyến. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của thương hiệu từng tạo nên hiện tượng lớn với mùa đầu tiên. Ảnh: NSX

Nếu mùa một gây chú ý nhờ cách kết hợp giữa hài hước, quyền mưu và câu chuyện trưởng thành của Phạm Nhàn, mùa hai tiếp tục duy trì công thức quen thuộc nhưng đẩy câu chuyện theo hướng nhiều biến động hơn.

Phim vẫn giữ màu sắc hài hước đặc trưng, đan xen những tình huống căng thẳng và các cuộc đấu trí trong triều đình. Hệ thống nhân vật quen thuộc tiếp tục xuất hiện, trong khi câu chuyện ngày càng mở rộng và có thêm những lớp nội dung phức tạp.

Mùa đầu tiên của Khánh Dư Niên từng đạt thành tích trực tuyến vượt 10 tỷ lượt xem, trở thành một trong những phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn. Thành công của mùa hai cũng giúp thương hiệu tiếp tục duy trì vị trí đáng chú ý trong dòng phim cổ trang. Khánh Dư Niên dự kiến còn có mùa ba và được kỳ vọng tiếp tục mở rộng câu chuyện. Nếu giữ được chất lượng của những phần trước, mùa cuối có thể trở thành một cột mốc quan trọng của toàn bộ series.

Trục Ngọc vẫn là điểm sáng của phim cổ trang năm 2026

Nhìn vào danh sách trên có thể thấy các phim cổ trang từng tạo thành tích lớn trong 5 năm qua phần lớn đều sở hữu những yếu tố quen thuộc như IP nổi tiếng, dàn diễn viên có sức hút, kịch bản ổn định và khả năng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Trong khi đó, năm 2026 đang chứng kiến sự chững lại tương đối rõ của dòng phim cổ trang. Ngoài Trục Ngọc đạt khoảng 3,55 tỷ lượt xem, nhiều tác phẩm khác chỉ dừng ở mức vài tỷ lượt xem hoặc thấp hơn. Một số bộ phim như Thái Bình Niên của Bạch Vũ đạt khoảng 1 tỷ lượt xem, Đường Cung Kỳ Án của Bạch Lộc và Gia Nghiệp của Dương Tử cùng ở mức khoảng 920 triệu lượt xem, trong khi Bách Hoa Sát của Mạnh Tử Nghĩa đạt khoảng 780 triệu lượt xem.

Khoảng cách giữa những tác phẩm này và nhóm phim dẫn đầu trong 5 năm qua cho thấy việc tạo ra một hiện tượng cổ trang mới ngày càng khó. Trục Ngọc hiện là một trong những tác phẩm hiếm hoi của năm 2026 tạo được hiệu ứng đủ lớn, nhưng liệu nửa cuối năm có xuất hiện một bộ phim mới vượt qua thành tích này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.