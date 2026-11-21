Những năm gần đây, dòng phim cổ trang lấy nhân vật nữ làm trung tâm liên tục tạo nên những cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ. Từ câu chuyện báo thù, tái sinh đến hành trình khởi nghiệp và thay đổi số phận, nhiều tác phẩm thu hút hàng tỷ lượt xem trực tuyến.

10. Vĩnh Dạ Tinh Hà

Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề gây chú ý với câu chuyện xuyên sách đầy hài hước. Nhân vật Lăng Diệu Diệu bất ngờ bước vào tiểu thuyết huyền huyễn Tróc Yêu và phải thực hiện nhiệm vụ chinh phục Mộ Thanh, nhân vật nam phụ có tính cách nguy hiểm. Sự đáng yêu, chân thành của Diệu Diệu cùng tương tác ăn ý giữa hai diễn viên trở thành điểm thu hút khán giả.

9. Quốc Sắc Phương Hoa

Dương Tử tiếp tục chứng minh sức hút khi tái hợp Lý Hiện trong tác phẩm cổ trang kết hợp tình cảm và kinh doanh. Phim xoay quanh Hà Duy Phương, người phụ nữ từng bước xây dựng sự nghiệp bằng tài năng và bản lĩnh. Kịch bản chặt chẽ, nhịp phim hấp dẫn giúp phần đầu Quốc Sắc Phương Hoa đạt 7,8 điểm Douban, trong khi phần tiếp theo Cẩm Tú Phương Hoa đạt 7,0 điểm.

8. Tích Hoa Chỉ

Bộ phim của Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên trở thành hiện tượng bất ngờ năm 2024, đạt 7,4 điểm Douban. Sau biến cố gia tộc, Hoa Chỉ đứng ra dẫn dắt những người phụ nữ trong nhà gây dựng lại cuộc sống. Từ việc bán mứt trên phố, cô từng bước mở rộng kinh doanh. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ khắc họa tình đoàn kết giữa các nhân vật nữ thay vì tập trung vào những màn tranh giành.

7. Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Bạch Lộc kết hợp Ngao Thụy Bằng trong bộ phim tiên hiệp kể về Bạch Thước, tiểu thư phủ tướng quân quyết tâm tu tiên để báo đáp ân tình. Trên hành trình ấy, cô cứu Phạn Việt, một nhân vật quyền lực của yêu tộc. Hai người từ đối đầu, lợi dụng lẫn nhau dần nảy sinh tình cảm. Dù nội dung vẫn mang nhiều mô típ tiên hiệp quen thuộc, phim duy trì sức hút nhờ danh tiếng của Bạch Lộc.

6. Thần Ẩn

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đưa khán giả trở lại thế giới của Thiên Cổ Quyết Trần. Câu chuyện xoay quanh Cổ Tấn, người kế thừa huyết mạch chân thần, và A Âm, nhân vật có thân phận đặc biệt khiến tam giới liên tục biến động. Tuy sử dụng những tình tiết quen thuộc như hiểu lầm tình cảm và hành trình cứu độ chúng sinh, phim vẫn giữ được sự chú ý nhờ quá trình trưởng thành và phản công của nữ chính.

5. Cửu Trùng Tử

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tạo nên một trong những cặp đôi cổ trang nổi bật năm 2024. Phim kể về Đậu Chiêu, người phụ nữ có cơ hội sống lại sau cái chết oan khuất. Trong cuộc đời thứ hai, cô quyết tâm bảo vệ gia sản, đối phó với mẹ kế và từng bước thay đổi số phận. Cuộc hôn nhân liên minh với Tống Mặc dần phát triển thành tình yêu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm.

4. Lan Hương Như Cố

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa ghi dấu ấn với câu chuyện một tiểu thư mất tất cả, buộc phải sống dưới thân phận nha hoàn. Sau khi gia đình bị sát hại, Thẩm Gia Lan đổi tên thành Hứa Lan Hương và bước vào Lâm phủ. Từ một nha hoàn cấp thấp, cô từng bước giành lại sự tôn trọng và quyền quyết định cuộc đời. Không khí gia đấu cùng dàn nhân vật nữ đa dạng khiến bộ phim được ví với Hồng Lâu Mộng.

3. Mặc Vũ Vân Gian

Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục khẳng định thế mạnh ở dòng phim báo thù khi đảm nhận vai Tiết Phương Phi. Bị chồng phản bội, hủy hoại danh dự và tìm cách sát hại, cô may mắn sống sót rồi trở về kinh thành dưới thân phận Khương Lê. Hành trình đòi lại công bằng cùng mối quan hệ với Tiêu Hành do Vương Tinh Việt thủ vai giúp bộ phim tạo cơn sốt. Nhịp kể nhanh và những màn đối đầu liên tiếp là điểm nổi bật của tác phẩm.

2. Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Lâm Canh Tân sau thành công của Sở Kiều Truyện, mang đến câu chuyện tình giữa Bích Thương Vương Thẩm Ly và thần quân Hành Chỉ. Dù phần đầu từng bị nhận xét có tiết tấu chậm, bộ phim càng về sau càng thu hút nhờ diễn biến tình cảm và những biến cố lớn. Hình tượng nữ tướng mạnh mẽ cũng tiếp tục cho thấy sức hút của Triệu Lệ Dĩnh ở thể loại cổ trang.

1. Trục Ngọc

Đứng đầu danh sách là Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính. Phim kể về Phàn Trường Ngọc, cô gái làm nghề giết mổ cứu một vị hầu gia sa cơ đang che giấu thân phận. Từ cuộc gặp tình cờ, hai người dần gắn bó và cùng đối diện nhiều biến cố. Tuy đạt thành tích phát sóng vượt trội, tác phẩm vẫn gây tranh luận vì bản chuyển thể được cho là tăng đất diễn cho nam chính, khiến hình tượng nữ chính mạnh mẽ trong nguyên tác có phần thay đổi.