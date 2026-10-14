10 phim cổ trang chuyển thể hay nhất những năm gần đây

10. Yến Ngộ Vĩnh An (2025) - Douban 6,1 điểm

Do Vương Ảnh Lộ và Lý Quân Nhuệ đóng chính, Yến Ngộ Vĩnh An được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Tiểu Phạn Quán. Nếu nguyên tác kể về một cô gái trọng sinh xuyên không, phiên bản truyền hình lại thay đổi thành câu chuyện cả gia đình cùng xuyên về thời Đường. Dù một số độc giả tiếc nuối những chi tiết bị lược bỏ, bộ phim vẫn được nhận xét khá dễ xem nhờ không khí nhẹ nhàng, hài hước và những tình huống đời thường thú vị.

Câu chuyện bắt đầu khi gia đình họ Thẩm ở thời hiện đại bất ngờ xuyên đến thành Vĩnh An thời Đường. Tận dụng kiến thức ẩm thực, họ mở quán ăn với những món như bánh kếp và lẩu, dần thích nghi với cuộc sống cổ đại. Tại đây, Thẩm Thiều Quang quen biết Lâm Yến, vị quan trẻ giữ chức Kinh Triệu thiếu doãn. Từ những cuộc gặp gỡ liên quan đến ẩm thực, cả hai dần nảy sinh tình cảm, mở ra chuyện tình lãng mạn giữa bối cảnh phố phường nhộn nhịp.

9. Độ Hoa Niên (2024) - Douban 6,1 điểm

Độ Hoa Niên do Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết Trưởng Công Chúa của Mặc Thư Bạch. Điểm đặc biệt của tác phẩm là cả nam và nữ chính đều được trọng sinh. Ở kiếp trước, trưởng công chúa Lý Dung và phò mã Bùi Văn Tuyên là đôi vợ chồng sống trong nghi kỵ, hiểu lầm và đấu đá. Sau khi qua đời, cả hai bất ngờ trở lại thời điểm 18 tuổi, mang theo toàn bộ ký ức của cuộc hôn nhân thất bại.

Khi có cơ hội làm lại cuộc đời, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên quyết định hợp tác để tránh lặp lại những sai lầm cũ. Từ mối quan hệ đầy đề phòng, họ dần phát hiện những phẩm chất tốt đẹp của đối phương. Phiên bản truyền hình lựa chọn phong cách hài lãng mạn, tuy nhiên một số khán giả cho rằng phim chưa thể hiện trọn vẹn chiều sâu tâm lý và sự giằng co tình cảm như nguyên tác. Dù vậy, ngoại hình cùng sự kết hợp của hai diễn viên chính vẫn là điểm thu hút người xem.

8. Lương Trần Mỹ Cẩm (2026) - Douban 6,2 điểm

Do Nhậm Mẫn và Thử Sa đóng chính, Lương Trần Mỹ Cẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, thuộc thể loại gia đấu. Trong nguyên tác, Cố Cẩm Triều từng yêu con trai của nam chính nhưng lại kết hôn với người cha để được gần người mình thương. Cuộc hôn nhân lạnh nhạt khiến cô sống trong đau khổ rồi qua đời. Sau khi trọng sinh, Cố Cẩm Triều một lần nữa lựa chọn kết hôn với nam chính, mở ra cơ hội thay đổi số phận.

Phiên bản truyền hình điều chỉnh nhiều tình tiết và tập trung hơn vào những cuộc đấu trí trong gia tộc. Cố Cẩm Triều vốn được gửi đến sống cùng gia đình bên ngoại từ nhỏ, lớn lên với tính cách mạnh mẽ và không chịu khuất phục. Khi trở về Cố gia, cô phải đối mặt với nhiều âm mưu, đồng thời thu hút sự chú ý của quyền thần Trần Tam gia, thế tử Diệp Hạn và Trần Huyền Thanh. Dù chất lượng sản xuất chưa thật sự nổi bật, sự kết hợp giữa Nhậm Mẫn và Thử Sa vẫn tạo được sức hút nhất định.

7. Mạc Ly (2026) - Douban 6,3 điểm

Mạc Ly đánh dấu sự hợp tác giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Đích Phi. Trong nguyên tác, nữ chính Diệp Ly vốn là một quân nhân đặc nhiệm ở thời hiện đại, sau đó xuyên không và mang theo ký ức kiếp trước. Tuy nhiên, bản truyền hình đã thay đổi thiết lập này, không đặt nặng yếu tố trọng sinh. Phim có khởi đầu tương đối chậm nhưng càng về sau càng thu hút người xem nhờ các âm mưu và những bí mật được hé lộ.

Nội dung xoay quanh Diệp Ly, trưởng nữ Diệp phủ, bị gả vào Định Vương phủ đang suy yếu và kết hôn với Định Vương Mặc Tu Nghiêu, người bị thương ở hai chân. Bề ngoài, Diệp Ly có vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng thực chất cô âm thầm lên kế hoạch trả thù những quan viên từng gây ra bi kịch tại Ly Sơn. Trong khi đó, Mặc Tu Nghiêu cũng mang theo mối thù riêng. Sự nghi ngờ ban đầu dần biến thành mối quan hệ phức tạp giữa hai con người có chung mục tiêu báo thù.

6. Triều Tuyết Lục (2025) - Douban 6,5 điểm

Do Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng đóng chính, Triều Tuyết Lục kết hợp yếu tố trọng sinh từ nguyên tác với trinh thám, phá án và đấu đá gia tộc. Phim gây chú ý nhờ tiết tấu nhanh, liên tục xuất hiện những vụ án bí ẩn. Chỉ trong tập đầu, gia đình Thẩm Hoàn đã bị sát hại, buộc cô phải nhảy xuống sông trốn thoát và sử dụng thân phận Tần Hoàn để tiếp tục sống. Tác phẩm còn ghi điểm nhờ bầu không khí kinh dị cổ trang và hình tượng nữ chính thông minh, kiên cường.

Sau khi đến Kinh Châu, Thẩm Hoàn sống dưới danh nghĩa cửu tiểu thư Tần gia. Từ một cô gái bị xem là yếu đuối, Tần Hoàn bất ngờ thể hiện khả năng chữa bệnh và khám nghiệm tử thi xuất sắc, khiến những người trong gia đình phải thay đổi cách nhìn. Trong quá trình điều tra chân tướng vụ thảm sát, cô gặp thế tử Duệ Vương Yến Trì. Cả hai cùng hợp tác phá giải hàng loạt vụ án kỳ lạ, từng bước phát hiện những bí mật kinh hoàng liên quan đến hoàng cung.

5. Mặc Vũ Vân Gian (2024) - Douban 6,6 điểm

Mặc Vũ Vân Gian do Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Gả Thiên Kim của Thiên Sơn Trà Khách. Nếu nguyên tác sử dụng thiết lập linh hồn trọng sinh để báo thù, phiên bản truyền hình thay đổi thành nữ chính mượn thân phận người khác để bắt đầu cuộc đời mới. Bộ phim được yêu thích nhờ tiết tấu nhanh, các màn đấu trí liên tiếp và những tình tiết kịch tính. Đặc biệt, Ngô Cẩn Ngôn được nhận xét phù hợp với hình tượng nữ chính thông minh, sắc sảo.

Phim kể về Tiết Phương Phi, con gái một vị huyện lệnh, vốn có cuộc sống sung túc nhưng bị chính người chồng phản bội. Không chỉ bị vu oan làm hoen ố danh tiết, cô còn suýt mất mạng khi bị chôn sống. May mắn thoát chết, Tiết Phương Phi trở lại kinh thành dưới thân phận Khương Lê, từng bước tìm kiếm bằng chứng để trả thù những kẻ hãm hại mình. Trong hành trình ấy, cô gặp Tiêu Hành, vị Túc quốc công quyền lực, và cả hai dần hình thành mối quan hệ đặc biệt.

4. Khom Lưng (2025) - Douban 6,7 điểm

Do Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đóng chính, Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết có yếu tố xuyên không và trọng sinh. Trong nguyên tác, Tiểu Kiều vốn là người hiện đại xuyên đến thời loạn thế, nhập vào thân xác một cô gái có số phận bi thương. Ở kiếp trước, Tiểu Kiều kết hôn với Lưu Diễm nhưng cuộc đời kết thúc khi đất nước suy vong, gia đình tan nát. Trong lúc bị Ngụy Thiệu dồn vào đường cùng, Lưu Diễm sát hại toàn bộ phi tần, bao gồm cả Tiểu Kiều.

Sau khi xuyên không, Tiểu Kiều mang theo ký ức của người tiền nhiệm và quyết tâm thay đổi bi kịch. Cô khuyến khích Đại Kiều theo đuổi tình yêu, còn bản thân lựa chọn kết hôn với Ngụy Thiệu, người từng góp phần gây ra thảm kịch trong quá khứ. Từ cuộc hôn nhân không có tình cảm, hai người dần thấu hiểu và yêu thương nhau. Phiên bản truyền hình đã thay đổi nhiều thiết lập nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ câu chuyện cưới trước yêu sau cùng diễn xuất của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi.

3. Nhạn Hồi Thời (2025) - Douban 6,9 điểm

Với sự tham gia của Trần Đô Linh và Tân Vân Lai, Nhạn Hồi Thời được chuyển thể từ tiểu thuyết của Thiên Sơn Trà Khách, cùng tác giả với nguyên tác Mặc Vũ Vân Gian và Cẩm Nguyệt Như Ca. Trong ba tác phẩm này, Nhạn Hồi Thời được bài báo xếp cao nhất về điểm Douban. Phim nhận nhiều lời khen nhờ hình ảnh đẹp, màu sắc tinh tế, cách chuyển cảnh mượt mà cùng những màn đấu trí gia tộc hấp dẫn.

Câu chuyện xoay quanh Trang Hàn Nhạn, tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý nhưng bị bỏ rơi ở vùng quê từ nhỏ. Sau nhiều năm lưu lạc, cô trở về kinh thành và nhanh chóng thu hút sự chú ý của Phó Vân Tịch, vị thiếu khanh Đại Lý Tự đang mắc căn bệnh kỳ lạ. Vì muốn tìm một người vợ tài đức để giao phó những người thân yêu, Phó Vân Tịch xem Trang Hàn Nhạn là lựa chọn thích hợp. Từ những cuộc thăm dò và tính toán ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

2. Lan Hương Như Cố (2026) - Douban 7,5 điểm

Do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính, Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim cổ trang chuyển thể gây chú ý năm 2026. Nguyên tác và phiên bản truyền hình có nhiều khác biệt, thậm chí tên gọi của nhân vật cũng được thay đổi. Trong tiểu thuyết, nữ chính Thẩm Gia Lan chết rồi chuyển sinh thành Trần Hương Lan, sau đó bước chân vào Lâm phủ. Cô còn dành tình cảm cho nam phụ, khiến nam chính nhiều lần ghen tuông. Bản phim đã điều chỉnh những chi tiết này để tập trung vào hành trình vượt nghịch cảnh và đấu trí trong gia tộc.

Phim kể về Thẩm Gia Lan, cô gái từng có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ nhưng bất ngờ mất tất cả sau khi gia đình bị diệt môn vì biến động triều chính. Để bảo vệ lợi ích, Lâm gia hủy bỏ hôn ước và kết thân với gia đình họ Triệu. May mắn sống sót, Gia Lan lấy thân phận Hứa Lan Hương, trở thành nha hoàn bậc thấp trong Lâm phủ. Không chịu khuất phục trước số phận, cô từng bước giành được sự tin tưởng của gia tộc, đồng thời khiến Lâm Cẩm Kỳ một lần nữa rung động.

1. Cửu Trùng Tử (2024) - Douban 7,8 điểm

Đứng đầu bảng xếp hạng là Cửu Trùng Tử, bộ phim do Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đóng chính. Tác phẩm được đánh giá là một trong những phim cổ trang trọng sinh có chất lượng nổi bật những năm gần đây nhờ kết hợp yếu tố gia đấu với hành trình báo thù của nam chính. Ngoài ngoại hình nổi bật và sự ăn ý của hai diễn viên, bộ phim còn được khen ngợi về cách dàn dựng hình ảnh, trang phục và những khuôn hình giàu tính thẩm mỹ. Kịch bản được xây dựng chắc chắn, lời thoại giữ được nét cổ phong nhưng vẫn tạo cảm giác hấp dẫn, dễ theo dõi.

Nội dung xoay quanh Đậu Chiêu, cô gái mất mẹ từ nhỏ và phải đối mặt với những biến cố gia đình liên tiếp. Để bảo vệ bản thân cùng tài sản thừa kế, cô đấu trí với mẹ kế, rời khỏi gia đình và sống tại một điền trang hẻo lánh. Trong một đêm mưa lớn, Đậu Chiêu gặp Tống Mặc, chàng trai đang mắc kẹt trong những bí mật liên quan đến gia tộc. Khi Đậu Chiêu bị cuốn vào tin đồn tráo đổi hôn sự, cả hai quyết định kết hôn để tạo thành liên minh. Từ sự hợp tác nhằm bảo vệ lợi ích, họ dần thấu hiểu, tin tưởng và dành tình cảm chân thành cho nhau.