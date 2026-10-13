10 ô tô có lượng xe tiêu thụ thấp nhất thị trường Việt Nam quý 3/2026

Một điểm đáng chú ý ở nhóm 10 ô tô có doanh số thấp nhất quý 3/2026 là đã không còn xuất hiện một số mẫu xe quen thuộc như Kia Morning, Kia K3, Kia Soluto, Honda Accord, Ford Explorer và Toyota Corolla Altis như trong quý 3/2025.

Có hai lý do dẫn đến sự vắng bóng của các mẫu xe kể trên. Đầu tiên là loạt mẫu xe đã chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam từ đầu năm nay, bao gồm Toyota Corolla Altis, Honda Accord và Ford Explorer. Trong khi đó, nhóm 3 mẫu xe thương hiệu Kia không nằm trong bảng thống kê do Thaco Auto dừng công bố kết quả bán hàng chi tiết cho từng mẫu xe, thay vào đó gộp chung vào một mục là “Xe khác”. Mặc dù vậy, mục “Xe khác” của thương hiệu Kia hiện cũng không ghi nhận bất kỳ mức doanh số bán hàng phát sinh nào trong quý 3.

Các mẫu xe còn lại vẫn là những cái tên quen thuộc. Trong đó, Isuzu “đóng góp” cả hai mẫu xe trong danh mục sản phẩm không phải xe tải là mu-X và D-Max. Suzuki cũng gần như tương tự khi cả Jimny lẫn Swift đều góp mặt, bất chấp doanh số đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện trạng trên cho thấy một thực tế là không phải ngẫu nhiên có những mẫu xe thường xuyên góp mặt trong nhóm ô tô bán ít nhất thị trường. Ngoại trừ nhóm kén chọn khách hàng và giá bán đắt đỏ như Ford Mustang Mach-E, Toyota Land Prado và Alphard, hầu hết các mẫu xe còn lại đều đang trong xu thế thoái trào hoặc kém hấp dẫn về thiết kế, trang bị công nghệ cùng giá trị sử dụng.