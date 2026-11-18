Đáng chú ý là trong tháng 10/2026, Toyota Innova Cross không chỉ nắm giữ “ngôi vương” xe đa dụng MPV mà còn là mẫu xe duy nhất vượt qua được mốc sản lượng bán hàng 1.000 chiếc. Mặc dù vậy, doanh số của mẫu xe cỡ trung cũng đã bị sụt giảm 26,2% so với tháng liền trước.

Tuy nhiên, mẫu xe từng một thời thường xuyên góp mặt trong Top 10 ô tô đắt khách nhất toàn thị trường là Mitsubishi Xpander thậm chí còn lao dốc sâu hơn. Cụ thể, chỉ có 606 chiếc xe Xpander được người tiêu dùng Việt Nam mua trong tháng 10, đánh rơi đến 36,5% doanh số so với tháng 9.

Bán chạy thứ ba là Toyota Veloz Cross với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 498 chiếc, sụt giảm 17,3%, nhẹ nhất trong Top 3. Lao dốc nặng nhất là Suzuki XL7 khi lượng xe bán ra thị trường chỉ đạt 65 chiếc, sụt giảm 42,5% so với tháng liền kề trước đó.

Nhóm xe tăng trưởng doanh số dù rất nhẹ có một số cái tên như Kia Carens đạt 383 chiếc (+5,5%), Kia Carnival đạt 267 chiếc (+3,5) và Honda BR-V đạt 232 chiếc (+3,1%).

Có thể thấy một nghịch lý khá thú vị là trong khi các mẫu xe lớn hơn, có giá bán lẻ cao hơn lại sở hữu mức doanh số tốt hơn so với nhóm cỡ nhỏ và giá rẻ. Ngay cả mẫu MPV cỡ lớn cao cấp Toyota Alphard có giá bán lẻ khuyến nghị lên đến 4,5 tỷ đồng cũng thu về kết quả bán hàng 24 chiếc trong tháng 10, thấp hơn không đáng kể so với Suzuki XL7 (65 chiếc) và Hyundai Custin (40 chiếc).