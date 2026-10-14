10 ô tô bán nhiều nhất mọi thời đại tại Việt Nam, Vios thống trị, VF3 chỉ cần 3 năm để lọt TOP

Theo số liệu doanh số lũy kế đến tháng 9/2026 do các nhà phân phối chính hãng cung cấp, Toyota Vios dẫn đầu danh sách 10 mẫu xe bán nhiều nhất lịch sử Việt Nam với 276.244 xe, bỏ xa các đối thủ. Toyota Innova đứng thứ hai với 151.931 xe, tiếp theo là Ford Ranger với 148.164 xe.

Mazda CX-5 đạt doanh số lũy kế 143.156 xe, xếp thứ tư, trong khi Mitsubishi Xpander đứng thứ năm với 142.703 xe. Hyundai Accent, Toyota Fortuner, VinFast VF 5, VinFast VF 3 và Mazda3 lần lượt hoàn thiện top 10.

Xét doanh số trung bình năm, VinFast VF 3 dẫn đầu với 40.675 xe, tiếp đến là VF 5 với 32.240 xe.

Chú ý, đây là bảng xếp hạng theo doanh số tích lũy đến tháng 9/2026, không phản ánh riêng lượng xe bán ra trong năm 2026.