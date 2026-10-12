10 ô tô bán ít nhất tháng 9/2026: Gọi tên những mẫu xe quen thuộc

Hyundai Venue đã quay trở lại nhóm có doanh số thấp nhất thị trường tháng 9, dù lượng xe bán ra tăng nhẹ so với tháng trước. Toyota Wigo với bất lợi là chỉ còn duy nhất một phiên bản được phân phối trên thị trường nên cũng lọt vào danh sách.

Các mẫu xe còn lại vẫn là những cái tên quen thuộc. Isuzu mu-X không chỉ có doanh số ít ỏi mà còn sụt giảm so với tháng trước, chỉ bán được 4 xe trong tháng 9. Suzuki Jimny giảm vốn ế ẩm cũng lao dốc mất 25% doanh số xuống còn 36 chiếc.

Cặp đôi sedan cỡ C là Hyundai Elantra và Honda Civic cũng chưa thể rời khỏi danh sách. Đây vốn dĩ là phân khúc ô tô đang đi sâu vào thoái trào nên khó kỳ vọng sản lượng bán hàng cao.

Nhóm kén chọn khách hàng nhất thị trường vẫn là những mẫu xe như Ford Mustang Mach-E, Toyota Land Cruiser Prado và Alphard. Trong đó, Alphard và Prado cùng nhau chia sẻ vị trí thứ 5 với lượng xe bán ra 31 chiếc.

Thị trường ô tô Việt Nam còn một số mẫu xe rất ít được người tiêu dùng lựa chọn như Kia Soluto, Kia K3, Kia Morning, Mazda CX-60, Mazda CX-90… Tuy nhiên, các mẫu xe này hiện không còn được Thaco Auto công khai doanh số riêng lẻ nên không có dữ liệu so sánh.