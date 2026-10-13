10 ô tô bán ít nhất tháng 9.2026: Có xe chỉ bán 3 chiếc

Ford Mustang Mach-E chỉ bán 3 xe trong tháng 9

Ford Mustang Mach-E đứng đầu danh sách với doanh số 3 xe, giá niêm yết khoảng 1,699 tỉ đồng. Xếp thứ hai là Isuzu mu-X với 4 xe, giá từ 928 triệu đồng đến 1,268 tỉ đồng. Hyundai Elantra đứng thứ ba khi bán được 16 xe, giá niêm yết từ 579-769 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio xếp tiếp theo với 25 xe. Toyota Land Cruiser Prado và Toyota Alphard cùng ghi nhận doanh số 31 xe, lần lượt đứng ở vị trí thứ năm và thứ sáu.

Toyota và Hyundai có nhiều mẫu xe góp mặt

Trong danh sách này, Honda Civic bán được 32 xe, Suzuki Jimny đạt 36 xe và Hyundai Venue ghi nhận 46 xe. Toyota Wigo đứng cuối nhóm 10 mẫu xe với 52 chiếc bán ra trong tháng.

Danh sách trải rộng ở nhiều phân khúc, từ xe điện, sedan đến SUV và MPV. Tuy nhiên, doanh số thấp trong một tháng chưa đủ để kết luận về sức hút dài hạn của từng mẫu xe. Để đánh giá rõ hơn, cần đối chiếu với kết quả những tháng trước, doanh số lũy kế và tình hình của các mẫu xe cùng phân khúc.

MẠNH LÊ