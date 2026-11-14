10 ô tô bán ít nhất tháng 10/2026: Mitsubishi Attrage và Suzuki Swift 'tái xuất'

Cả hai mẫu xe Mitsubishi Attrage và Suzuki Swift đều chỉ bán được 35 chiếc ra thị trường, qua đó chung nhau vị trí cuối cùng. Dù tổng danh mục sản phẩm ít ỏi nhưng thương hiệu Isuzu vẫn “đóng góp” đến hai mẫu xe là mu-X và D-Max.

Ngoại trừ ba mẫu xe thuộc diện kén chọn khách hàng là Ford Mustang Mach-E, Toyota Land Cruiser Prado và Toyota Alphard, những cái tên còn lại đều là xe phổ thông.

Trong đó, các mẫu xe còn lại đều khá quen thuộc là Hyundai Elantra, Toyota Avanza Premio, Suzuki Jimny và Honda Civic. Đáng chú ý là hầu hết các mẫu xe trong danh sách đều bị sụt giảm doanh số đáng kể so với tháng liền trước.