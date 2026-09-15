10 ô tô bán ế nhất tháng 8, có mẫu chỉ bán được 3 xe

Ford Mustang Mach-E dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán ít nhất tháng 8.2026 với doanh số chỉ 3 xe

Ford Mustang Mach-E chỉ bán 3 xe trong tháng 8

Ford Mustang Mach-E đứng đầu danh sách 10 ô tô bán ít nhất tháng 8.2026 với doanh số vỏn vẹn 3 xe. Mẫu SUV điện này có giá niêm yết khoảng 1,699 tỉ đồng, mức tiêu thụ năng lượng 19,3 kWh/100km.

Xếp ngay sau là Isuzu MU-X với 6 xe, giá từ 928 triệu đến 1,269 tỉ đồng. Hyundai Elantra đạt 14 xe, tiếp đến Toyota Alphard với 17 xe và Suzuki Swift với 19 xe.

Những con số này cho thấy khoảng cách rất lớn về sức tiêu thụ giữa các mẫu xe trên thị trường ô tô Việt Nam.

Loạt xe quen tên cùng góp mặt trong danh sách

Ở nửa sau bảng xếp hạng, Toyota Avanza bán 26 xe, Isuzu D-Max đạt 29 xe, trong khi Toyota Land Cruiser và Toyota Land Cruiser Prado lần lượt tiêu thụ 30 và 31 xe.

Khép lại danh sách là Honda Civic với 33 xe. Đáng chú ý, bảng 10 xe bán ít nhất tháng 8 quy tụ nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc và mức giá khác nhau, từ xe phổ thông đến những mẫu có giá hàng tỉ đồng.

MẠNH LÊ