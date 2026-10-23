10 nhóm thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu”

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu”. Ảnh: Minh Nhật

Đối tượng dự thi là cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên đang học tập, công tác tại các trường đại học, cao đẳng, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Đoàn các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

Tham gia cuộc thi, mỗi đội xây dựng 1 video clip bằng tiếng Anh, thời lượng từ 3 - 5 phút, với chủ đề “AI và Tương lai số - Nói tiếng Anh. Tư duy số. Kiến tạo tương lai”. Qua các sản phẩm dự thi, các đội thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tư duy sáng tạo, hiểu biết về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số; đồng thời đề xuất cách ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong học tập, đời sống và cộng đồng.

Ban giám khảo chấm điểm các video clip dự thi vòng sơ khảo cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu”. Ảnh: Minh Nhật

Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 63 video clip dự thi của các đơn vị. Qua kiểm tra, có 27 video clip đạt yêu cầu được chọn vào vòng sơ khảo. Dựa trên các tiêu chí: Nội dung, khả năng sử dụng tiếng Anh, kỹ năng trình bày, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng AI và công nghệ số, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 10 video clip của 10 nhóm thí sinh vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các nhóm thí sinh sẽ tham gia các vòng thi: Khởi động, vòng loại, xếp hạng.

Vòng chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 21 và 22-11 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở 2, phường Pleiku).

Danh sách 10 nhóm thí sinh được chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi, gồm: 1. Nhóm thí sinh: Huỳnh An Khang, Bùi Thùy Nhung, Đặng Ngọc Châu (Đoàn trường Đại học Quy Nhơn). 2. Nhóm thí sinh: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Hải Nam, Hoàng Ngọc Nguyên (Đoàn xã Ia Nan). 3. Nhóm thí sinh: Nguyễn Đức Nhân, Đỗ Hồ Nguyệt Giang, Đoàn Lam Anh (Đoàn phường Diên Hồng). 4. Nhóm thí sinh: Nguyễn Đặng Quỳnh Như, Trần Ngọc Minh Tâm, Phan Phú Khang (Đoàn phường Diên Hồng). 5. Nhóm thí sinh: Rơ Lan H’Hồng, Đinh Thị Nga (Đoàn xã Ia Lâu). 6. Nhóm thí sinh: Văn Hải Uyên, Lý Viễn Gia Nghi, Đỗ Phan Hà Linh (Đoàn phường Quy Nhơn). 7. Nhóm thí sinh: Mai Bá Hiếu, Bùi Thị Thảo Vy, Võ Kiều Oanh (Đoàn xã Chư Pưh). 8. Nhóm thí sinh: Trần Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Thị Ánh Dương, Trần Phương Linh (Đoàn xã Chư Sê). 9. Nhóm thí sinh: Lê Phương Linh, Hoàng Thảo Nhi (Đoàn xã Đak Pơ). 10. Nhóm thí sinh: Nguyễn Ngọc Diệp, Trọng Trí, Nguyễn Phương Mây (Đoàn xã Tuy Phước).